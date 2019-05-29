Бельгия выдала воевавшего в рядах ИГ россиянина

Бельгия выдала россиянина, который воевал в рядах запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство*» (ИГ*), сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

В ЦОС сообщили, что ФСБ с Генпрокуратурой, НЦБ Интерпола МВД и ФСИН была организована «экстрадиция из королевства Бельгии находящегося в международном розыске гражданина России Ахмадова Иммампаши Ханпашаевича», передает ТАСС.

По данным российских спецслужб, Ахмадов в 2014 году выехал транзитом через Турцию в Сирию, где вступил в состав ИГ* и участвовал в боевых действиях.

В июне 2018 года на основании ориентировки российской стороны его задержали в Брюсселе и поместили под предэкстрадиционный арест.

В результате скоординированной деятельности российских правоохранителей представленные доказательства преступной деятельности разыскиваемого позволили бельгийским властям удовлетворить запрос о его выдаче.

28 мая авиарейсом Брюссель – Москва Ахмадов был экстрадирован в Россию.

«Фигурант изолирован в условиях СИЗО, проводятся необходимые следственные действия», – сообщили в ФСБ.

Ранее в Подмосковье задержали семь человек, которые подозреваются в организации и участии в деятельности террористической ячейки «Исламского государства*».