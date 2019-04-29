В Подмосковье разоблачили ячейку ИГ из семи человек

Следователи задержали в Подмосковье семь человек, которые подозреваются в организации и участии в деятельности террористической ячейки «Исламского государства*» (запрещено в России), сообщает СК России.

«Следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета России по Московской области в тесном взаимодействии с сотрудниками ФСБ РФ, МВД России и Росгвардии задержаны семь человек, подозреваемых в организации и участии в деятельности террористической организации (ч. 2 ст. 205.5 УК РФ)», – говорится в сообщении на сайте СК.

Сообщается, что с ноября 2016 года по настоящее время они вступили в преступный сговор по созданию и участию в деятельности законспирированной ячейки ИГ*. Члены ячейки вели агитационную работу по вовлечению новых сторонников, также призывали к нападениям на сотрудников правоохранительных органов.

«В настоящее время по уголовному делу проводятся обыски и другие неотложные следственные действия, направленные на установление всех участников организации. По ходатайству следствия судом будет решен вопрос об избрании в отношении задержанных меры пресечения. Расследование уголовного дела продолжается», – сообщает СКР.

В пресс-службе ФСБ России сообщили, что ячейкой ИГ в Подмосковье руководили иностранные эмиссары ИГ, передает РИА «Новости».

В деятельности ячейки участвовали россияне и выходцы из центрально-азиатского региона и Закавказья, которые являлись сторонниками «насильственного объединения всех мусульман в целях создания так называемого «Всемирного исламского Халифата».

«В ходе оперативно-розыскных мероприятий задержаны семь участников названной террористической организации, изъяты огнестрельное оружие и боеприпасы, средства связи, электронные носители информации, а также экстремистская литература», – сообщили в ФСБ.

На прошлой неделе сообщалось, что в Махачкале и Грозном задержали пятерых членов законспирированной ячейки ИГ, которые планировали теракты. Также были задержаны члены террористической ячейки в Приморье.

В середине апреля сотрудники ФСБ выявили лидера группы радикальных исламистов в Севастополе, а 12 апреля была объявлена контртеррористическая операция в Тюмени. Там ликвидировали сторонников ИГ.