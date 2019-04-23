Готовившую теракты ячейку ИГ разоблачили в Махачкале и Грозном

Сотрудники ФСБ России задержали в Махачкале и Грозном пятерых членов законспирированной ячейки запрещенной в России террористической организации «Исламское государство*», которые планировали теракты, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

«Участниками группы осуществлялись действия по подготовке преступлений террористического характера в отношении сотрудников полиции в городах Каспийске и Грозном. В этих целях бандитами с использованием инструкций, полученных посредством сети Интернет, планировалось изготовление самодельного взрывного устройства», – передает ТАСС сообщение ведомства.

При обысках у участников группы изъяли компоненты, необходимые для изготовления самодельных взрывных устройств, а также гранаты, револьвер кустарного производства, три боевых ножа, два магазина от автомата Калашникова, более 80 патронов и записи суицидального характера.

Кроме того, ФСБ задержала членов террористической ячейки в Приморье, которые собирались совершать разбойные нападения на коммерсантов.

«Пресечена деятельность ячейки террористической организации «Джамаат Тавхид Валь-Джихад» (запрещена в России), действовавшей на территории Приморского края. Задержанные планировали совершить серию разбойных нападений на коммерсантов и выехать в Сирийскую Арабскую Республику для участия в боевых действиях на стороне МТО», – говорится в сообщении ФСБ.

В состав группы входили четверо граждан стран Центральной Азии, они осуществляли финансирование международных террористических организаций.

15 апреля сотрудники ФСБ выявили лидера группы радикальных исламистов в Севастополе, а 12 апреля была объявлена контртеррористическая операция в Тюмени. Там ликвидировали сторонников ИГ*.