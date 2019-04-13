В Тюмени ликвидировали готовивших теракты боевиков

Блокированные в одном из районов Тюмени сторонники запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство*» (ИГ*), которые готовили теракты, открыли стрельбу по сотрудникам правоохранительных органов и были ликвидированы, сообщили в Национальном антитеррористическом комитете (НАК).

В информационном центре НАК сообщили: в ответ на предложение сложить оружие и сдаться властям террористы открыли стрельбу по сотрудникам правоохранительных органов, передает ТАСС.

«В результате последовавшей перестрелки [террористы] были нейтрализованы», – сказал представитель Национального антитеррористического комитета, уточнив, что боевиков было двое.

По данным спецслужб, ликвидированные боевики являлись сторонниками запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство*» (ИГ*), вынашивали намерения совершить террористические акты.

«Пострадавших среди гражданского населения и потерь среди сил правопорядка нет», – сообщили в НАК.

По словам источника в силовых структурах, оцепление в районе проведения контртеррористической операции (КТО) снято. В зону оцепления, которая находилась на окраине Тюмени, попали жилые дома.

Операция проводилась в границах улиц Новоселов, Магнитогорской, Локомотивной и Федерации, расположенных в Калининском административном округе Тюмени.

На время проведения контртеррористической операции из зоны КТО было эвакуировано свыше ста человек. Оперативный штаб и пункт временного размещения развернуты в лицее №34.

Ранее в УФСБ по Тюменской области сообщили, что оперативниками была получена информация о нахождении в одном из частных домов Тюмени двух вооруженных приверженцев запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство» (ИГ), планировавших теракт в местах массового пребывания людей.