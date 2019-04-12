В Тюмени объявлена контртеррористическая операция

Региональное управление ФСБ России по Тюменской области объявило о введении в административном центре региона режима контртеррористической операции.

Операция проводится в границах улиц Новоселов, Магнитогорской, Локомотивной, передает «Интерфакс».

«В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий РУФСБ России по Тюменской области получена информация о нахождении в одном из частных домов города Тюмени вооруженных приверженцев международной террористической организации ИГИЛ* (запрещена в России), планировавших совершение террористического акта в местах массового пребывания людей», – приводит ТАСС сообщение пресс-службы регионального УФСБ.

«В целях недопущения совершения террористического акта и для обеспечения безопасности граждан начальником РУФСБ России по Тюменской области принято решение о проведении контртеррористической операции», – сообщили в УФСБ по Тюменской области.

Проведение контртеррористической операции предполагает в том числе проверку удостоверяющих личность документов, усиление охраны общественного порядка, ведение контроля телефонных переговоров, ограничение движения транспортных средств и пешеходов на улицах, дорогах, отдельных участках местности и объектах, пояснили в пресс-службе.

В сети появились видеокадры с места проведения КТО, на которых слышны длинные автоматные очереди.

Напомним, в конце февраля режим КТО был введен в Нальчике. Позднее стало известно об уничтожении троих боевиков, планировавших теракт.