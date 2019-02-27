В Нальчике уничтожены трое боевиков, планировавших теракт

В ходе контртеррористической операции силовиками в Нальчике ликвидированы трое представителей религиозно-экстремистского подполья.

Их личности уже установлены.

«По имеющимся данным, они намеревались совершить преступления террористической направленности на территории республики. Потерь среди сотрудников правоохранительных органов и пострадавших среди гражданского населения нет», – сообщили ТАСС в Национальном антитеррористическом комитете.

Ранее сообщалось, что двое боевиков блокированы в частном доме в Нальчике. На требование сдаться они ответили огнем.