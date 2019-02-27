Все блокированные в Нальчике боевики уничтожены

Силовики ликвидировали второго боевика в частном доме в Дагестане, где проходит спецоперация.

Об этом ТАСС сообщили источник в правоохранительных структурах региона. Террористы были заблокированы в доме. Экстремистам предложили сдаться, те открыли огонь. Ранее был уничтожен один из них.

Напомним, режим КТО был введен в Нальчике для пресечения и раскрытия теракта.