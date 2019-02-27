Режим КТО введен в Нальчике

В Нальчике действует режим контртеррористической операции, сообщает оперативный штаб КБР.

Режим КТО введен для «пресечения и раскрытия» теракта, а также защиты «общества и государства», передает ТАСС.

КТО проводится с 4.05 мск.

В январе в городе был атакован наряд ДПС. Сотрудник полиции получил ножевое ранение.