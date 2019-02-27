Перестрелка с боевиками произошла в Нальчике

В Нальчике правоохранители вступили в перестрелку с боевиками, один из которых был ликвидирован, сообщил источник в силовых структурах КБР.

Сотрудники правоохранительных органов блокировали частный дом, где скрывались боевики. Членам религиозно-экстремистской группировки предложили сдаться, но те начали стрелять. Ответным огнем один из них был уничтожен.

Контртеррористическая операция продолжается, передает РИА «Новости».