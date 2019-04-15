В Севастополе выявили лидера группы радикальных исламистов

Сотрудники ФСБ выявили лидера группы радикальных исламистов в Севастополе, у него проведены обыски и изъята запрещенная литература, сообщает управление ведомства по Крыму.

«Установлено, что уроженец Узбекистана, 1984 года рождения, являясь лидером группы радикальных исламистов, в одном из религиозных учреждений Севастополя проводил проповеди с использованием запрещенной литературы, в которых призывал к насильственным действиям в отношении граждан, не разделяющих его религиозных убеждений», – передает РИА «Новости» сообщение ФСБ.

В отношении него возбуждено уголовное дело по статье о «публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности» (ч. 1 ст. 280 УК РФ).

Управление утверждает, что мужчина на закрытых занятиях проводил идеологическую обработку прихожан. В экстремистскую деятельность таким образом вовлекались новые члены.

«По месту проживания подозреваемого изъяты запрещенная литература, документы, компьютерная техника, средства связи и другие предметы, имеющие значение для уголовного дела», – сообщает управление ФСБ.

Напомним, в пятницу была объявлена контртеррористическая операция в Тюмени, там ликвидировали сторонников запрещенной в России террористической группировки ИГ*.