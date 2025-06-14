Источник раскрыл детали переговоров Маска с «Космотрасом» в начале нулевых

Военный аналитик рассказал о новых угрозах для ВСУ после освобождения Комара

Военный эксперт Онуфриенко: Освобождение Комара дает российским войскам свободу маневра

Tекст: Андрей Резчиков

«Оборона противника в районе расположения населенного пункта Комар в Донецкой народной республике (ДНР) была взломана еще весной. Это произошло возле населенных пунктов Федоровка и Веселово. Российские военные вышли на правый берег реки Мокрые Ялы, но противник, успев завернуть фланг своей обороны и зацепившись за населенный пункт Комар, а также за находящуюся рядом с ним Перестройку, более месяца продолжал удерживать здесь оборону. Бои за Комар шли около двух недель непосредственно в самом населенном пункте», – отметил военный эксперт Михаил Онуфриенко.

Продвигаясь от Федоровки, российские войска обошли Комар восточнее и развили наступление от села Днепроэнергия, а затем «уже широким фронтом, наступая с юга и с востока, снова на Комар»: «Судьба менее укрепленной Перестройки тоже сомнений не вызывает – это вопрос одного-двух дней. Таким образом, освобождение Комара позволяет в дальнейшем продвигаться на север», – уверен эксперт.

По его словам, с учетом одновременного продвижения в ДНР наших частей после освобождения Богатыря и Алексеевки, а за ними Зеленого Поля и Дачного и выхода соединений в Днепропетровскую область – фактически получается «метла», «которая сметает противника из целого ряда населенных пунктов вдоль границы с частичным заходом в Днепропетровскую область – вплоть до Удачного и Котлино».

«А это уже новая фаза окружения Покровско-Мирноградской агломерации и возможность развития нашего наступления – двигаться дальше на север, перерезая трассу М30 – основную трассу снабжения противника в этом укрепрайоне», – добавил собеседник.

Кроме того, освобождение Комара оставляет за российскими войсками свободу маневра, потому что в случае продвижения не на север, а на запад «мы широким заходом через Днепропетровскую область выходим во фланг украинской группировки, которая сейчас держит оборону на Запорожском фронте, опираясь на такие укрепрайоны, как Гуляйполе и Орехово и ему подобные».

«Причем со стороны Днепропетровской области эти укрепрайоны практически не защищены. Не говоря уже о том, что это перерезает их основные трассы снабжения. Наша свобода выбора ставит противника перед дилеммой, куда дальше будет развиваться наше наступление. Прикрыть все направления у него не хватит сил, поэтому освобождение Комара трудно переоценить», – подчеркнул Онуфриенко.

Что касается освобождения Яблоновки в Сумской области и завершения боев в Юнаковке, «то это позволяет продвигаться с севера к реке Олешня, которая пока еще прикрывает Сумы». «Речь идет о наступлении на Сумы, которое ведется узким фронтом», – добавил спикер.

В пятницу министр обороны России Андрей Белоусов поздравил личный состав 336-й бригады морской пехоты с успешным освобождением населенного пункта Комар. Министр отметил, что военнослужащие соединения с первых дней спецоперации образцово выполняют воинский долг на самых ответственных направлениях, подтверждая славное наследие фронтовиков. Он подчеркнул: «Сегодня гвардейцы 336-й отдельной Белостокской бригады морской пехоты успешно решают боевые задачи в составе группировки войск «Восток», отражают атаки противника и занимают более выгодные рубежи», – подчеркнул Белоусов.

Об освобождении Комара подразделениями группировки «Восток» ранее сообщило Минобороны. По данным ведомства, в результате наступательных действий в ДНР группировки «Центр» также было освобождено село Коптево. Таким образом, за прошедшую неделю российские военнослужащие заняли в ДНР пять населенных пунктов, в том числе Петровское и Алексеевку. Сейчас российская армия вышла на западную границу республики и продолжает наступать на территории Днепропетровской области.

Кроме того, в течение недели подразделения группировки «Север» в ходе наступления освободили Яблоновку в Сумской области.