Нетаньяху пообещал назвать поселение на Голанских высотах в честь Трампа

Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху пообещал вынести на утверждение кабинета вопрос о создании на Голанских высотах нового населенного пункта, названного в честь президента США Дональда Трампа.

«Все израильтяне были очень тронуты, когда Трамп принял историческое решение по признанию израильского суверенитета над Голанскими высотами. Поэтому я принял решение вынести на утверждение правительства Израиля решение о создании нового населенного пункта на Голанах, который будет назван в честь Дональда Трампа», – заявил Нетаньяху.

Видео с заявлениями израильского премьера во вторник распространила его канцелярия, передает ТАСС.

Напомним, 25 марта Трамп официально признал Голанские высоты территорией Израиля, подписав президентскую прокламацию. С такой позицией не согласились ни Россия, ни ключевые страны Европы, ни другие страны арабского и исламского мира, ни сама Сирия. Евросоюз пообещал не признавать суверенитет Израиля над Голанами.

Во время Шестидневной войны в 1967 году Израиль захватил Голанские высоты, которые принадлежали Сирии с 1944 года. В 1981 году парламент Израиля принял новый закон, в котором в одностороннем порядке провозглашалась его власть над Голанами. 17 декабря 1981 года Совбез ООН резолюцией 497 признал эту аннексию недействительной.