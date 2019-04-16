Евросоюз пообещал не признавать суверенитет Израиля над Голанами

Изменение границ не может производиться военным путем, поэтому Евросоюз не признает суверенитет Израиля над Голанскими высотами, заявила глава дипломатии ЕС Федерика Могерини.

«Границы не могут быть изменены военной силой. Мы будем продолжать придерживаться этого принципа», – передает слова Могерини РИА «Новости».

Она добавила, что ЕС не признает суверенитет Израиля над Голанскими высотами, оккупированными им в 1967 году.

Могерини выразила уверенность, что палестино-израильский конфликт можно урегулировать, если у обеих сторон будет политическая воля и при международном посредничестве.

Отметим, что госсекретарь США Майк Помпео, сравнивая оккупацию Израилем Голанских высот и воссоединение Крыма с Россией, оправдал действия Тель-Авива тем, что тот якобы «оборонялся» и «получил Голанские высоты», «находясь под атаками», а Россия «в удобный для себя момент решила отнять землю у народа, который не представлял для нее никакой угрозы».