Турция оценила возможность перепродажи С-400

Приобретаемые у России комплексы С-400 нужны Турции для собственных нужд, Анкара не намерена их перепродавать, заявил министр иностранных дел республики Мевлют Чавушоглу по итогам переговоров с главой МИД России Сергеем Лавровым.

«Турции нужны ракетные комплексы, мы консультировались со многими странами, обсуждали, но некоторые страны не захотели предоставить нам ЗРК, и мы договорились с Россией и подписали договор», – приводит его слова РИА «Новости».

«Мы с Россией подписали договор, и нас не касаются третьи страны. Мы приобретаем для собственных нужд, ЗРК нам нужен. Россия может продавать в третьи страны С-400, почему же я буду против продукта, который я приобретаю для себя?» – сказал Чавушоглу, подчеркнув, что некоторые детали С-400 производятся в Турции.

Чавушоглу сообщил, что сейчас Москва и Анкара ведут переговоры о сроках их поставки в республику, передает ТАСС.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что Анкара не намерена отказываться от покупки российских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400, несмотря на заявления США.

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