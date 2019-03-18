Фанатов киевского «Динамо» после матча с «Челси» обвинили в расизме

Английский футбольный клуб «Челси» подал жалобу в УЕФА на киевское «Динамо» за оскорбления фанатов украинского клуба игрока лондонцев Каллума Хадсона-Одои во время матча Лиги Европы, сообщают английские СМИ.

Киевские фанаты скандировали расистские «кричалки» в адрес 18-летнего футболиста, пишет Evening Standard.

Спортсмен рассказал об инциденте руководству «Челси», после чего оно доложило об этом делегату матча от УЕФА. Сообщается, что организация начала расследование дела.

Издание отмечает, что это не первый случай расистского скандала с фанатами «Динамо», и в 2015 году английский «Эвертон» подавал аналогичную жалобу. Тогда киевлянам пришлось отыграть домашний матч против англичан на частично закрытом стадионе.

В 2017 году футбольный клуб «Спартак» был оштрафован на 250 тыс. рублей за расистские оскорбления в адрес вратаря «Локомотива» и сборной России Гилерме.

Ранее были задержаны болельщики футбольного клуба «Локомотива» по делу о скандировании экстремистских кричалок в адрес албанцев на матче против «Скендербеу» в Лиге Европы.