Украинскую журналистку в Киеве избили за дорогую шубу

В Киеве мужчина избил редактора украинского телеканала NewsOne Ирину Харченко за то, что она была одета в дорогую шубу.

Инцидент произошел 13 марта в Соломенском районе столицы Киева, сообщает украинская газета «Вести».

Как рассказала Харченко, по пути на работу к ней подошел неизвестный мужчина и два раза ударил кулаком в лицо со словами «Ходишь здесь в дорогой шубе, когда все голодают».

Сообщается, что вскоре нападавший был задержан. Им оказался безработный киевлянин 1965 года рождения. Мужчина признался в нападении и рассказал, что ему было неизвестно о том, что Харченко работает журналисткой телеканала.

В отношении задержанного возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство». Ему грозит до 5 лет заключения.

В январе в Киеве неизвестные избили журналистов, забрав у них сумку с деньгами.

Ранее в украинской столице во время акции протеста у здания МВД радикалы напали на корреспондента NewsOne Анастасию Пшеничную.