Украинские радикалы напали на журналистку в Киеве

Во время акции протеста у здания МВД Украины радикалы из ультраправой организации С14 напали на корреспондента оппозиционного телеканала NewsOne Анастасию Пшеничную.

Съемочная группа находилась на противоположной стороне от здания МВД, у которого была акция протеста, сообщает NewsOne.

«Активисты просто стояли и ждали, пока лидер С14 находился внутри ведомства вместе с депутатами, где подавал заявление касательно нападения на его квартиру в Борисполе», – прокомментировала Пшеничная.

В какой-то момент к ней сзади подбежали двое мужчин в масках и облили ее и оператора клеем. Вещество испачкало волосы и верхнюю одежду журналистов.

«Хочу извиниться за свой внешний вид перед зрителями», – сказала Пшеничная во время включения.

Журналисты написали заявление в полицию.

Как рассказал спикер Нацполиции страны Ярослав Тракало, один из нападавших задержан. Полицейские устанавливают его личные данные.

Напомним, в августе члены ультраправой радикальной организации С14 в Апелляционном суде Киева напали на адвоката Олега Поваляева.

В июле члены С14 сорвали мероприятие партии «Умная сила» и избили ее замглавы Александра Савченко.