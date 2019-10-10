Глава МВФ предупредила о рисках для мировой экономики

Неопределенность в мировой экономике вызывает серьезную обеспокоенность у Международного валютного фонда (МВФ), заявила директор-распорядитель фонда Кристалина Георгиева.

По словам главы МВФ, прогноз фонда на 2019 и 2020 годы показывает, что спад в мировой экономике уже оказывает влияние на большую часть мира, передает ТАСС.

«Мы больше всего обеспокоены тем, что не только анонсированные или уже установленные [торговые] тарифы негативно сказываются на [экономическом] росте, но и вся атмосфера неопределенности, к которой мы должны отнести неопределенность, исходящую от Brexit, от геополитической напряженности во многих частях мира», – сказала Георгиева в интервью телеканалу Euronews.

По ее словам, в этой атмосфере многие инвесторы занимают выжидательную позицию.

«Пока [экономический] спад был наиболее заметен в промышленности, но вполне вероятно, если неопределенность продолжит доминировать, мы можем увидеть распространение спада и на потребление», – считает директор-распорядитель МВФ.

На первом выступлении в качестве директора-распорядителя МВФ Георгиева объявила о рекордном замедлении роста в мировой экономике.

Кристалина Георгиева была избрана главой МВФ в сентябре, 1 октября она официально вступила в должность.

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