Опубликовано видео запуска крылатых ракет Тихоокеанским флотом

Минобороны России опубликовало видео запуск крылатых ракет «Яхонт» берегового комплекса «Бастион» по надводным целям в Охотском море в рамках учений.

На ролике показаны фрагменты учений ТОФ – запуск ракет «Яхонт» с береговых комплексов «Бастион» и крылатых ракет П-1000 «Вулкан» с кораблей, передает РИА «Новости».

Видео опубликовано на YouTube Министерства обороны.

Ранее сообщалось, что корабли и береговые комплексы Тихоокеанского флота в рамках учений нанесли из Охотского моря и с Камчатки удар семью крылатыми ракетами по надводным целям.