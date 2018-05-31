Число банкротов среди россиян выросло на 50%

В первой половине 2018 года в России на 50% увеличилось количество признанных банкротами граждан.

Как пишет «Экономика сегодня», к процедуре банкротства с начала года прибегли 9 тыс. должников.

Согласно информации «Федресурса», количество россиян, которые пользуются институтом банкротства, растет с каждым годом. В 2016 году этим правом воспользовались почти 20 тыс. человек, а в 2017 году – почти 30 тысяч.

По разным данным, в 70-90% случаев суды признают банкротами граждан и ИП. В целом россияне все активнее повышают свою финансовую грамотность и понимают смысл изменений законодательства последнего времени.

Закредитованный клиент получает возможность снять с себя долговое бремя и начать новую жизнь. В свою очередь, банки также получают выгоду за счет сокращения доли безнадежных долгов и роспуска резервов.

Напомним, что по итогам третьего квартала и отдельно сентября 2017 года число банкротств в экономике России увеличилось и приблизилось к историческому максимуму, зафиксированному в октябре 2009 года.