Командующему ЦВО показали бой с учетом сирийского опыта

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13 апреля, пятница  |  Последнее обновление — 11:53  |  vz.ru
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Назван лучший ответ России на новые санкции США

У России есть экономические рычаги давления на США. Вопрос – надо ли ими пользоваться?Фото: Александр Гальперин/РИА Новости
США изобретают все новые и новые методы экономического давления на Россию, выбирая сильные и в то же время уязвимые места российской экономики. И после очередного удара вернулись к забытому запрету на госдолг РФ. Есть ли у России возможность ударить по американской экономике и бизнесу так, чтобы мало не показалось? Подробности...
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Путин знает тайну главного оружия Трампа

Твиттер Трампа – его главное оружиеФото: Jaap Arriens/ZUMA/Global Look Press
Последние заявления Дональда Трампа вызвали у многих столь сильное замешательство, что все громче звучат голоса тех, кто призывает лишить президента США возможности писать посты в Твиттере. Это более чем неразумно, ведь у американского президента в борьбе за власть и так очень мало инструментов. Подробности...
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СССР увеличил свои шансы на победу в ядерной войне благодаря космонавтам

Герман Титов, Юрий Гагарин, Павел Попович и Андриян Николаев поднимают бокалы в честь наступления 1963 годаФото: РИА Новости
В России отмечают День космонавтики. С космонавтами наша страна традиционно связывала не только свои исторические и научные победы, но и обороноспособность, а также возможность победы в глобальных войнах. Сейчас об этом часто забывают, искренне недоумевая, зачем космонавтам на орбите нужно личное оружие. Подробности...
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Что может сделать Россия против новой «жесткой политики» Запада

С мягкой политикой в отношении России покончено, пообещал Помпео Фото: Yuri Gripas/Reuters
Без двух минут новый глава Госдепартамента Майк Помпео обещает России трудные времена. Это касается не только санкций, но и создания проблем вдоль российских границ – в Грузии и на Украине. За столь смелое и честное заявление Помпео нужно сказать спасибо: теперь мы знаем, к чему нужно готовиться и как именно готовиться. Подробности...
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К трагедии в Кемерово могла привести целая серия нарушений

Если бы не ряд нарушений, трагедия в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово могла бы быть менее масштабнойФото: Максим Киселев/РИА «Новости»
Чудовищный пожар в Кемерово немедленно вызвал массу и официальных версий, и слухов о его причинах. Уже сейчас, исходя из свидетельств очевидцев, можно выделить ряд нарушений, превративших возгорание в одну из самых страшных трагедий такого рода в современной России. Их насчитывается как минимум шесть. Подробности...
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Стратегическая цель России – стать лидером западного мира, потеснив США

Александр Чаленко, обозреватель портала «Украина.ру»
Нынешнее противостояние России с ЕС и НАТО не должно интерпретироваться, как противостояние цивилизационное. На всё это мы должны смотреть просто как на ссору в благородном семействе. Подробности...
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Россия ведет планомерную космическую экспансию

Александр Чаусов, кандидат исторических наук, публицист
Постепенно завершается реставрация ВДНХ. Один из главных ныне построенных павильонов – «Космос и авиация». И хочется надеяться, что через несколько лет в дежурный обиход россиян войдет словосочетание «русский космос». Подробности...
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Смешное надувание щек в исполнении мирового гегемона

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Американцы затянули ситуацию до того, что каждый даже не день, а час отсрочки от уже истекшего 48-часового срока, отпущенного Дональдом Трампом, вызывает смешливые комментарии разной степени остроумия. Подробности...
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    Путин комментирует «кремлевский доклад» США

    Большая пресс-конференция Владимира Путина

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          Командующему ЦВО показали бой с учетом сирийского опыта

          13 апреля 2018, 10:15

          Текст: Дмитрий Зубарев

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          Командующий войсками Центрального военного округа (ЦВО) генерал-лейтенант Александр Лапин в ходе поездки в Поволжье проверил организацию контрольных занятий в отдельной бригаде спецназа, дислоцированной в Тольятти, сообщил начальник пресс-службы округа Сергей Шорин.

          В ходе занятий снайперские пары показали командующему стрельбу в условиях интенсивного боя.

          «Анализ опыта действий в Сирийской Арабской Республике показал, что в условиях современного боя, несмотря на применения современных средств борьбы, роль снайпера по-прежнему остается важной», передает РИА «Новости» слова Лапина.

          Кроме того, спецназ провел учения по отражению нападения незаконных вооруженных формирований, в ходе которых военнослужащие были подняты по тревоге и совершили марш на КАМАЗаз «Тайфун-К» и бронеавтомобилях «Тигр» в район сосредоточения.

          Спецназ с ходу нанес огневое поражение закрепившемуся на позициях условному противнику, а затем перешел к обороне, подавив радиочастоты противника средствами РЭБ.

          Военнослужащими бригады были возведены земляные насыпи, позволяющих технике и личному составу вести огонь из укрытия, подразделения применяли нестандартные способы маневрирования, а также выявление и уничтожение целей противника в системе разведывательно-ударных систем.

          Напомним, масштабная проверка войск с внедрением сирийского опыта стартовала в Центральном военном округе (ЦВО) в понедельник, 9 апреля.


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