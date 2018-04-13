Командующему ЦВО показали бой с учетом сирийского опыта

Командующий войсками Центрального военного округа (ЦВО) генерал-лейтенант Александр Лапин в ходе поездки в Поволжье проверил организацию контрольных занятий в отдельной бригаде спецназа, дислоцированной в Тольятти, сообщил начальник пресс-службы округа Сергей Шорин.

В ходе занятий снайперские пары показали командующему стрельбу в условиях интенсивного боя.

«Анализ опыта действий в Сирийской Арабской Республике показал, что в условиях современного боя, несмотря на применения современных средств борьбы, роль снайпера по-прежнему остается важной», – передает РИА «Новости» слова Лапина.



Кроме того, спецназ провел учения по отражению нападения незаконных вооруженных формирований, в ходе которых военнослужащие были подняты по тревоге и совершили марш на КАМАЗаз «Тайфун-К» и бронеавтомобилях «Тигр» в район сосредоточения.

Спецназ с ходу нанес огневое поражение закрепившемуся на позициях условному противнику, а затем перешел к обороне, подавив радиочастоты противника средствами РЭБ.

Военнослужащими бригады были возведены земляные насыпи, позволяющих технике и личному составу вести огонь из укрытия, подразделения применяли нестандартные способы маневрирования, а также выявление и уничтожение целей противника в системе разведывательно-ударных систем.



Напомним, масштабная проверка войск с внедрением сирийского опыта стартовала в Центральном военном округе (ЦВО) в понедельник, 9 апреля.