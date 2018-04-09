Проверка войск с учетом сирийского боевого опыта началась в ЦВО

Масштабная проверка войск с внедрением сирийского опыта стартовала в Центральном военном округе (ЦВО) в понедельник, 9 апреля, сообщает пресс-служба ведомства.

«Внедрение сирийского боевого опыта в занятия по боевой подготовке будет в основе масштабной контрольной проверки войск Центрального военного округа, стартовавшей сегодня», – говорится в сообщении, передает РИА «Новости».

Обучающие занятия пройдут на полигонах и в пунктах дислокации войск округа в регионах Сибири, Урала и Поволжья, а также в Таджикистане и Киргизии.

«Военнослужащие выполнят учебные стрельбы из стрелкового оружия и военной техники, сдадут нормативы по технической, тактико-специальной, специальной и физической подготовке», – отмечает пресс-служба.

Командующий войсками ЦВО генерал-лейтенант Александр Лапин заявил, что опыт боевых действий, полученный в Сирии, будет максимально применен в подготовке войск и органов военного управления округа. Он также отметил, что особое внимание будет уделяться «совершенствованию применения разведывательно-ударных комплексов в составе подразделений ракетных войск и артиллерии, авиации и средств разведки».

В марте американские СМИ сообщали, что сирийская кампания принесла значительную выгоду российским Вооруженным силам в плане приобретения полезного опыта и дала России возможность перестроить армию.

Также в конце января сообщалось, что российские оборонные предприятия устранили практически все производственные недоработки вооружения, военной и специальной техники (ВВСТ), выявленные в ходе их боевого применения в Сирии.