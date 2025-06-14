Женщина-командир ВСУ приказывала брать в плен мирных в Курской области

Пленный рассказал о приказах женщины-командира ВСУ брать в плен мирных

Tекст: Вера Басилая

Командир роты территориальной обороны Вооруженных сил Украины по имени Ирина приказывала своим бойцам брать в плен всех гражданских, которых они встречали на территории Курской области. Об этом рассказал пленный военнослужащий 129-й бригады ВСУ Сергей Косяк. Он уточнил, что по команде мирных граждан передавали другому подразделению, передает ТАСС.

По словам Косяка, обсуждая эти приказы с командиром, он услышал в ответ, что указание поступило от вышестоящего руководства. При этом других распоряжений от командования он не получал. Военнослужащий отметил, что оказался в плену 1 декабря 2024 года после контузии, когда российские военные оказали ему первую помощь, предоставили воду и пищу.

Ранее пленный военнослужащий ВСУ рассказал о приказах расстреливать раненых российских солдат.

Минобороны России сообщило, что в результате обмена были возвращены 270 российских военных и 120 гражданских лиц, среди которых оказались мирные жители Курской области.

Омбудсмен Татьяна Москалькова призвала украинские власти предоставить удерживаемым жителям Курской области необходимое питание и медикаменты.