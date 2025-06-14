14 июня 1645 года произошла английская революция. Она стала первой и, в некотором смысле, эталонной – по этому лекалу произошли потом и французская, и русская революции. Собственно, все, что происходит на планете сейчас – следствие тех событий.0 комментариев
Женщина-командир ВСУ приказывала брать в плен мирных в Курской области
Пленный рассказал о приказах женщины-командира ВСУ брать в плен мирных
Командир роты территориальной обороны ВСУ отдавала приказ задерживать и брать в плен всех мирных жителей, встреченных на территории Курской области, сообщил пленный военнослужащий 129-й бригады территориальной обороны ВСУ Сергей Косяк.
Командир роты территориальной обороны Вооруженных сил Украины по имени Ирина приказывала своим бойцам брать в плен всех гражданских, которых они встречали на территории Курской области. Об этом рассказал пленный военнослужащий 129-й бригады ВСУ Сергей Косяк. Он уточнил, что по команде мирных граждан передавали другому подразделению, передает ТАСС.
По словам Косяка, обсуждая эти приказы с командиром, он услышал в ответ, что указание поступило от вышестоящего руководства. При этом других распоряжений от командования он не получал. Военнослужащий отметил, что оказался в плену 1 декабря 2024 года после контузии, когда российские военные оказали ему первую помощь, предоставили воду и пищу.
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