Туристка из России погибла на Кипре

В прибрежных водах недалеко от города Пафос на юго-западе Кипра обнаружили российскую туристку, она находилась в бессознательном состоянии; позже врачи констатировали ее смерть, сообщают кипрские СМИ.

Погибшей оказалась 67-летняя гражданка России, ее обнаружили в прибрежных водах у деревни Киссонерга, пишет Cyprus Mail со ссылкой на данные правоохранительных органов.

Смерть россиянки констатировали врачи в госпитале города Пафос, куда была доставлена туристка.

Источник ФАН в Министерстве иностранных дел России сообщил, что, по предварительной информации, смерть россиянки не была насильственной, она связана с сердечно-сосудистым заболеванием.

В середине октября туристка из России погибла в Грузии во время рафтинга на горной реке.