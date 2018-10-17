В Грузии погибла российская туристка

Туристка из России погибла в Грузии во время рафтинга на горной реке

МВД не рассказывает деталей случившегося и не называет имя погибшей женщины, однако по предположениям СМИ это может быть 33-летняя Мария Львова, сообщает «Интерфакс».

Ранее российские туристы попали в Киргизии под камнепад. В Кении и в Турции с крыши сбросили двух граждан России.