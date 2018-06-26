Российского туриста сбросили с крыши в Турции

В турецкой Анталье погиб 19-летний житель Ханты-Мансийска Антон Ярошин, которого при невыясненных обстоятельствах сбросили с крыши, сообщил его двоюродный брат Сергей Малышев.

Ярошин приехал на курорт Сиде с мамой 18 июня. Через несколько дней вечером он пошел на дискотеку, а она осталась в номере, сообщает Ura.ru со ссылкой на Малышева.

«Утром она проснулась, его нет. Вышла на улицу, а там машины скорой помощи и полиции. Ей сказали, что Антона сбросили с крыши», – сказал он.

Отмечается, что пока неясно, что случилось на дискотеке. В генконсульстве России в Анталье пока не обладают информацией о произошедшем.

Малышев предполагает, что инцидент пытались замять из-за прошедших в воскресенье парламентских и президентских выборов в Турции.

Сообщается, что мать погибшего во вторник вернулась в Россию. Его тело на время следствия останется в Турции.

В августе 2017 года в Турции после падения с балкона погиб россиянин.