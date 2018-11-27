Киев привел в полную боеготовность воинские подразделения в Донбассе

Армия Украины привела в полную боевую готовность воинские подразделения в Донбассе, сообщает пресс-центр так называемой операции объединенных сил (ООС) Украины в Донбассе.

Из сообщения ООС в Facebook следует, что «в соответствии с приказом командующего ООС Сергея Наева, военнослужащие объединенных сил усилили бдительность, подразделения и воинские части приведены в полную боевую готовность».

Тем временем представитель провозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) в политической подгруппе контактной группы Родион Мирошник заявил, что президент Украины Петр Порошенко может организовать провокации на линии соприкосновения в Донбассе, чтобы обосновать решение о введении в стране военного положения, передает ТАСС.

Он добавил, что, «учитывая дополнительные полномочия, Порошенко будет проще дать прямую команду об организации провокаций, и велика вероятность, что эти действия могут произойти в Донбассе, где создана значительная концентрация украинских войск, в том числе и сил спецназначения».

Не исключено и «усиление давления на граждан, вынужденных регулярно пересекать линию соприкосновения, где могут быть ужесточены процедуры пересечения, досмотров и спецпроверок». Зимой «это может повлечь очень серьезные последствия».

Напомним, в понедельник Верховная рада одобрила указ президента Украины Петра Порошенко о введении военного положения в стране. Его собирались ввести на 60 суток – с 26 ноября до 25 января 2019 года, однако позже украинский лидер заявил, что предложил Раде ограничиться 30 сутками.

Тем временем депутат Рады Олег Ляшко на заседании украинского парламента объяснил, что означает для украинцев военное положение, подчеркнув, что Порошенко намерен узурпировать власть в стране.

Газета ВЗГЛЯД объясняла, что таким образом Порошенко пытается саботировать выборы, которые намечены на 31 марта 2019 года. Сейчас он является аутсайдером во всех предвыборных рейтингах.