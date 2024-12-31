Путин поручил обеспечить реализацию новых нацпроектов

Tекст: Валерия Городецкая

Путин в целом одобрил предложенные правительством ключевые показатели и задачи национальных целей развития до 2030 года, следует из перечня поручений президента по итогам заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам, передает ТАСС. Однако он поручил доработать эти показатели, чтобы они учитывали текущие реалии и вызовы.

Российский лидер рекомендовал Общероссийскому общественному движению «Народный фронт «За Россию» обеспечить регулярный мониторинг реализации национальных проектов и наладить механизм обратной связи с гражданами, передает РИА «Новости».

Доклад по этому вопросу должен быть представлен до 1 июня 2025 года и затем обновляться каждые полгода. Ответственным за выполнение назначен глава ОНФ Михаил Кузнецов.

Также президент поручил Счетной палате провести анализ реализации национальных проектов за период 2019–2024 годов. Результаты анализа должны быть представлены в правительство для дальнейшего планирования новых национальных проектов.

Ранее Путин заявил, что новые национальные проекты должны начать реализовываться с 1 января без задержек. В начале декабря предложил обсудить их эффективность в июне 2025 года на очередном заседании Совета по стратегическому развитию.