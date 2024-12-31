Во всеми нами любимой комедии про Ивана Васильевича, который меняет профессию, есть песенка со словами «все на свете было не зря, не напрасно было». Для наших предков это было не поэтической метафорой – а ясной, непоколебимой верой в промысел Божий.2 комментария
Путин поручил следить за «семейноцентричностью» нацпроектов
Президент Владимир Путин поручил правительству России и комиссиям Государственного совета обеспечить мониторинг реализации мероприятий, направленных на улучшение условий жизни семей с детьми и повышение рождаемости.
Приоритетом станет соблюдение принципа «семейноцентричности», подразумевающего ориентацию на семью и создание условий для совмещения трудовых и семейных обязанностей, передает РИА «Новости».
В поручении подчеркивается необходимость формирования положительного образа многодетной семьи и сохранения семейных ценностей в обществе. Ответственными за выполнение поручений назначены премьер-министр Михаил Мишустин, губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский и губернатор Новгородской области Андрей Никитин.
Отчеты о выполнении поручений должны предоставляться до 1 июня 2025 года и далее каждые полгода. Внимание будет уделено также защите интересов семьи и созданию условий для детей.
Ранее президент России Владимир Путин одобрил, но поручил доработать ключевые показатели национальных целей развития страны до 2030 года, подготовленные правительством.
Он также дал поручение правительству и регионам России принять меры, направленные на повышение рождаемости и улучшение демографической ситуации в стране в следующем году.