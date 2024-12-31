Путин дал поручение ускорить развитие беспилотной авиации

Tекст: Валерия Городецкая

В тексте поручения подчеркивается, что правительство должно уделить особое внимание показателям объема рынка и производства беспилотных авиационных систем в России, а также подготовке кадров и созданию соответствующей инфраструктуры на территории страны, передает ТАСС.

Путин также поручил кабмину стимулировать развитие автономных интеллектуальных транспортных систем, что включает формирование нормативно-правовой базы для их ускоренного развития.

Кроме того, президент РФ поручил правительству совместно с Роскосмосом утвердить национальный проект по развитию космической деятельности до 2030 года и на перспективу до 2036 года. Нацпроект должен охватывать задачи, планы и ожидаемые результаты в космической отрасли и быть разработан к 1 мая 2025 года.

Правительству также поручено развивать группировку космических аппаратов на геостационарной орбите до 1 марта, чтобы обеспечить связь и телерадиовещание и сохранить стратегически важные орбитальные позиции за Россией.

Ранее Путин одобрил, но поручил доработать ключевые показатели национальных целей развития страны до 2030 года, подготовленные правительством, а также дал поручение правительству и регионам России принять меры, направленные на повышение рождаемости и улучшение демографической ситуации в стране в следующем году.