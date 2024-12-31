Во всеми нами любимой комедии про Ивана Васильевича, который меняет профессию, есть песенка со словами «все на свете было не зря, не напрасно было». Для наших предков это было не поэтической метафорой – а ясной, непоколебимой верой в промысел Божий.2 комментария
Путин дал поручение ускорить развитие беспилотной авиации
Президент Владимир Путин поручил правительству ускорить развитие беспилотной авиации для обеспечения технологического лидерства России в этой отрасли.
В тексте поручения подчеркивается, что правительство должно уделить особое внимание показателям объема рынка и производства беспилотных авиационных систем в России, а также подготовке кадров и созданию соответствующей инфраструктуры на территории страны, передает ТАСС.
Путин также поручил кабмину стимулировать развитие автономных интеллектуальных транспортных систем, что включает формирование нормативно-правовой базы для их ускоренного развития.
Кроме того, президент РФ поручил правительству совместно с Роскосмосом утвердить национальный проект по развитию космической деятельности до 2030 года и на перспективу до 2036 года. Нацпроект должен охватывать задачи, планы и ожидаемые результаты в космической отрасли и быть разработан к 1 мая 2025 года.
Правительству также поручено развивать группировку космических аппаратов на геостационарной орбите до 1 марта, чтобы обеспечить связь и телерадиовещание и сохранить стратегически важные орбитальные позиции за Россией.
Ранее Путин одобрил, но поручил доработать ключевые показатели национальных целей развития страны до 2030 года, подготовленные правительством, а также дал поручение правительству и регионам России принять меры, направленные на повышение рождаемости и улучшение демографической ситуации в стране в следующем году.