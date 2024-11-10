В начале нулевых появилась и стала популярной песня «Такого, как Путин». Она, конечно, была шуточной, а оказалась пророческой. Если сегодня какой-то стиль лидерства и вызывает в мире уважение и желание подражать, то это именно стиль Владимира Путина.17 комментариев
Под Константиновкой уничтожили американский М113
На Константиновском направлении уничтожен американский бронетранспортер М113
Американский бронетранспортер М113 был уничтожен на Константиновском направлении силами 6-й мотострелковой дивизии третьего армейского корпуса Южной группировки войск.
Американский бронетранспортер М113 был уничтожен на Константиновском направлении, передает ТАСС. Об этом сообщили в 6-й мотострелковой дивизии третьего армейского корпуса Южной группировки войск.
По данным военнослужащих, бронетранспортер выполнял задачу по переброске группы солдат к линии фронта. В ходе операции машина сначала подорвалась на мине. После этого по ней был нанесен удар с помощью FPV-дрона, использующего оптоволоконную связь.
Командование операции с беспилотником осуществлял боец с позывным Байкал. Благодаря его расчету удалось добиться полной нейтрализации бронетранспортера.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство обороны России заявило о масштабных потерях Вооруженных сил Украины за сутки на Украине, а оператор беспилотного летательного аппарата уничтожил американский бронетранспортер М113 на Украине.