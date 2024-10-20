Потери ВСУ в зоне Западной группировки составили более 450 военных за сутки

Tекст: Дмитрий Зубарев

По сообщению ТАСС, в течение суток Вооруженные силы Украины (ВСУ) понесли значительные потери в различных зонах ответственности Вооруженных сил Российской Федерации (ВС РФ). В зоне ответственности группировки «Запад» потери составили более 450 военнослужащих. Были отражены три контратаки 14-й механизированной бригады ВСУ, уничтожены бронетранспортер М113, пикап, артиллерийская установка Krab и другие военные объекты.

В зоне ответственности группировки «Север» было нанесено поражение 57-й мотопехотной и 92-й десантно-штурмовой бригадам ВСУ, потерявшим до 90 военнослужащих и 122-мм гаубицу Д-30. В то же время группировка «Днепр» уничтожила два склада с боеприпасами противника, а потери ВСУ составили до 50 военнослужащих. Была уничтожена станция радиоэлектронной разведки «Пластун» и семь автомобилей.

Авиация и артиллерия ВС РФ поражали места дислокации наемников и производства беспилотников в Сумской и Харьковской областях. Группировка «Восток» заняла новые рубежи, нанеся поражение 72-й механизированной бригаде ВСУ. Потери противника составили до 110 военнослужащих и несколько единиц техники, включая самоходную артиллерийскую установку Krab.

Подразделения группировки «Центр» отразили девять контратак ВСУ, что привело к потерям до 460 военнослужащих. Также были уничтожены бронетранспортер М117 США и системы залпового огня «Град». Средства противовоздушной обороны РФ за сутки сбили 142 украинских беспилотника и пять снарядов HIMARS. С начала специальной военной операции ВС РФ уничтожили десятки тысяч единиц военной техники противника.