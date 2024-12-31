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    Как войти в новый год без тревоги
    31 декабря 2024, 12:00 Мнение

    Как войти в новый год без тревоги

    Во всеми нами любимой комедии про Ивана Васильевича, который меняет профессию, есть песенка со словами «все на свете было не зря, не напрасно было». Для наших предков это было не поэтической метафорой – а ясной, непоколебимой верой в промысел Божий.

    Сергей Худиев Сергей Худиев

    публицист, богослов

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    Наступает новый год, и многие колеблются между надеждой и тревогой, не зная, что он принесет им.

    Еще со времен ковида по Сети ходит карикатура – испуганно жмущаяся кучка людей длинным шестом осторожно приоткрывает дверь, на которой написан номер наступающего года.

    Мы, в самом деле, не знаем, что нам готовит будущее. Может быть, станет лучше, и в нашей жизни будет меньше причин для тревоги, а может быть, и нет.

    Многие люди пытаются выяснить это, обращаясь к разного рода гадателям, обаятелям, ворожеям и чародеям, доходы которых быстро растут – рынок оккультных услуг в России к концу уходящего года оценивается ни много ни мало в 2,4 трлн рублей.

    По-человечески это желание как-то избавиться от тревоги понятно – хотя все эти «провидцы» не смогли предсказать ни ковида, ни военных конфликтов последних лет, и ожидать от людей, неспособных предвидеть такие масштабные события, каких-то прозрений о вашей личной судьбе было бы нелепо.

    Мы живем в тревожном и неопределенном мире и не знаем своего будущего – мы, впрочем, не знали его и в гораздо более спокойные времена.

    Человек всегда был подвержен внезапным бедствиям – и внезапно смертен.

    Тем более нельзя сказать, что мы живем в более тревожные времена, чем наши предки – даже недавние.

    В прежние века люди были близко знакомы с эпидемиями, набегами кочевников, разбоем, неурожаями и еще множеством причин, по которым в их жизнь могли войти страдание и смерть.

    Но они не жили в страхе. Они корчевали пни, пахали землю, строили дома и храмы, играли свадьбы, рождали и воспитывали детей.

    Они преодолевали трудности и опасности, которые нам и не снились, и они создали страну, в которой мы живем.

    Будущее было от них сокрыто так же, как и от нас – и они обходились без попыток в него заглядывать.

    Они терпеливо несли сегодняшние тяготы и были готовы спокойно принять завтрашние. Как говорит известная пословица, «помирать собирайся, а жито сей».

    Что им помогало? Определенное отношение к жизни, связанное с их верой – которое мы можем разделить и сейчас.

    Они были благодарны, и воспринимали жизнь как дар. Доброта соседей, тарелка горячей еды, теплый дом – все это было поводом для благодарности Богу и людям.

    Люди знали, что смирение – это очень важная добродетель, а смиренный человек не считает, что ему кругом должны. Он благодарен за то, что есть, и не завидует тому, чего лишен. Безопасность, покой, возможность строить планы и накапливать добро – это не то, что он озлобленно требовал от жизни, а то, что благодарно принимал – когда это было, а когда не было – терпеливо переносил.

    Терпение, способность прилагать усилия, не приносящие немедленного результата, или переносить трудности было связано с другой важной добродетелью – надеждой.

    Надеждой не только увидеть плоды своих трудов (она могла сбыться или нет) – но надеждой в абсолютном, вечном смысле.

    Они верили в Страшный суд – в то, что в конце истории все человеческие деяния будут взвешены и оценены так, что никакое добро – помощь нуждающимся, терпение перед лицом испытаний, великодушное прощение обид – не пропадет. Те, кто жили в вере и надежде Воскресения, будут воскрешены к жизни вечной и блаженной.

    Эта вера наделяла их жизнь сознанием смысла.

    Во всеми нами любимой комедии про Ивана Васильевича, который меняет профессию, есть песенка со словами «все на свете было не зря, не напрасно было».

    Для наших предков это было не поэтической метафорой – а ясной, непоколебимой верой в промысел Божий. Несмотря на весь людской грех и противление, Бог остается подлинным Владыкой человеческой истории, и непременно приведет ее к тем целям, которые Он установил.

    В советские годы это мировоззрение бранили за «пассивность». Считалось, что упование на Суд Божий мешает добиваться справедливости по эту сторону вечности, а вера в рай – привести в порядок свою земную жизнь.

    Однако нет ничего более далекого от реальности.

    Люди, которые создали огромную страну, обжили суровые северные края, выстояли во многих страшных испытаниях, были какими угодно, но не пассивными.

    Они были невероятно энергичными, живучими и стойкими.

    И мы можем подражать им в одном важном отношении – неважно, что может с тобой случиться. Важно, что ты за человек.

    Важна та миссия, с которой ты послан в этот мир. Важно, что ты сделал для других. И среди нас немало людей, которые продолжают эту великую традицию веры, терпения и жизнестойкости. Мы сами можем ей последовать – утешать унылых, поддерживать слабых, помогать страдающим.

    Если бы люди, которые пытаются как-то ослабить свою мучительную тревогу, отдавая свои деньги гадателям и астрологам, отдали их на помощь беженцам или раненым, они нашли бы гораздо более прочное утешение.

    Мы с вами можем сделать с нашей тревогой что-то намного более достойное и полезное – найти подлинные основания нашей жизни. Испытания – даже если они носят чисто психологический характер, как тревога – это возможность. Они даны нам затем, чтобы мы вышли из них более достойными – а значит, и более счастливыми людьми. 

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