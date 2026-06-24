Мужчина погиб в результате атаки БПЛА в Белгородской области

Tекст: Антон Антонов

«Во время атаки со стороны ВСУ один человек погиб, ещё один получил ранения», – сообщил оперативный штаб в «Максе».

Удар был нанесен по Вейделевскому округу. Ночью в хуторе Приветный произошла детонация беспилотника, в результате которой мужчина погиб на месте.

Женщина получила слепое осколочное ранение спины и была доставлена бригадой скорой помощи в Валуйскую центральную районную больницу, где ей оказывают необходимую медицинскую помощь.

Как писала газета ВЗГЛЯД, БПЛА атаковали Севастополь. В результате удара по энергетической инфраструктуре город временно остался без электроснабжения.