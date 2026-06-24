В Австралии нашли следы удара астероида, упавшего 3 млрд лет назад на Землю

Tекст: Алексей Дегтярёв

Изучение горных пород в геологической формации North Pole Dome выявило древние минералы, изотопный анализ кристаллов циркона помог определить точную дату космического катаклизма, передает ТАСС.

Руководитель исследования Крис Киркленд поделился подробностями открытия. «Мы обнаружили более древние минеральные зерна и кристаллы внутри породы. Именно они позволили установить, что первоначальная порода сформировалась около 3,5 млрд лет назад», – сказал он.

Новые данные позволили геологам впервые достоверно датировать время столкновения Земли с астероидом. Киркленд пояснил, что удар оставил своеобразные минеральные часы, изучение которых помогает определить точное время события. Ранее специалисты располагали лишь приблизительными оценками возраста подобных геологических структур.

Соавтор работы Тим Джонсон добавил, что объект в регионе Пилбара стал единственным подтвержденным свидетельством падения метеорита в Архейскую эру. Возраст удара составил около 3 млрд лет. До этого старейшим кратером считалась Яррабубба, возраст которой оценивается в 2,2 млрд лет.

Найти столь старые следы ударов крайне трудно из-за геологической активности, постоянно меняющей облик планеты. Однако уникальная сохранность пород в Пилбаре регулярно привлекает внимание научного сообщества к этому региону.

В 2024 году британские и американские ученые нашли след падения второго крупного астероида в эпоху динозавров.