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Новый шторм выбросил очередную порцию мазута на пляжи Анапы
Шторм в ночь с 31 декабря на 1 января выбросил мазут на пляжи Анапы, загрязнив побережье.
Новые выбросы мазута на пляжи Анапы зафиксированы после шторма в ночь на 1 января, передает РИА «Новости».
В оперштабе Кубани пояснили, что характер выбросов варьируется от небольших до крупных в зависимости от участка. Темрюкский район избежал новых загрязнений. Работы по ликвидации загрязнений ведутся на территории протяженностью 63 км, из которых 44 км приходятся на Анапу и 19 км на Темрюкский район.
Как писала газета ВЗГЛЯД, на Кубани собрали почти 70 тыс. тонн загрязненного грунта после крушения танкеров и разлива нефтепродуктов в Черном море. Россияне со всех концов страны прилагают усилия для спасения пляжей Анапы.