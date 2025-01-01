19FortyFive: Трамп рассмотрит территориальные уступки Украины ради мира

Tекст: Валерия Городецкая

По мнению Дэвиса, Трамп давал понять еще во время своей кампании, что завершит конфликт на Украине в кратчайшие сроки, и после победы на выборах он стал еще более настойчивым в поиске дипломатического решения, передает «Газета.Ru».

Дэвис отметил, что для достижения мира Трампу придется заключить сделку, по условиям которой Украине придется уступить еще больше своих территорий, что позволит закончить конфликт на условиях, приемлемых для России.

Помимо территориальных уступок, Дэвис полагает, что Трампу нужно будет также публично заявить об отказе Украины от членства в НАТО.

Ранее бывший посол США в России Майкл Макфол предложил Дональду Трампу урегулировать конфликт на Украине через территориальные уступки в обмен на членство в НАТО. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что Украина не получит приглашения в НАТО и потеряет часть своих территорий.

Украинский лидер Владимир Зеленский в интервью Fox News смягчил свою позицию по вопросу территориальных уступок России, признав невозможность силового возвращения границ 1991 года.