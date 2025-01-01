В Норвегии 100 пассажиров застряли в поезде без отопления

Поезд на Бергенской железной дороге застрял без отопления и работающих туалетов

Tекст: Евгения Караваева

Около ста человек оказались застрявшими в поезде на юго-западе Норвегии из-за неисправности двигателя, передает РИА Новости со ссылкой на издание Dagbladet.

Пассажиры столкнулись с отсутствием отопления и работающих туалетов на Бергенской железной дороге. Поезд заблокировал движение между станциями Мюрдал и Халлингскейд, где температура воздуха составляет минус 11 градусов.

Dagbladet передает, что на помощь пассажирам прибыл другой поезд, который начал буксировку застрявшего состава к станции Мюрдал. Представитель железнодорожного агентства Bane NOR Гуннар Бёрсет подтвердил информацию о начавшейся буксировке.

Как писала газема ВЗГЛЯД, Ассоциация железнодорожных компаний National Rail также предупредила о возможных перебоях в движении поездов из-за неблагоприятных погодных условий.



