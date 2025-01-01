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В Норвегии 100 пассажиров застряли в поезде без отопления
Поезд на Бергенской железной дороге застрял без отопления и работающих туалетов
На юго-западе Норвегии около ста человек застряли в поезде без отопления и туалетов из-за проблем с двигателем при температуре -11 градусов.
Около ста человек оказались застрявшими в поезде на юго-западе Норвегии из-за неисправности двигателя, передает РИА Новости со ссылкой на издание Dagbladet.
Пассажиры столкнулись с отсутствием отопления и работающих туалетов на Бергенской железной дороге. Поезд заблокировал движение между станциями Мюрдал и Халлингскейд, где температура воздуха составляет минус 11 градусов.
Dagbladet передает, что на помощь пассажирам прибыл другой поезд, который начал буксировку застрявшего состава к станции Мюрдал. Представитель железнодорожного агентства Bane NOR Гуннар Бёрсет подтвердил информацию о начавшейся буксировке.
Как писала газема ВЗГЛЯД, Ассоциация железнодорожных компаний National Rail также предупредила о возможных перебоях в движении поездов из-за неблагоприятных погодных условий.