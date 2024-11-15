Создать двигатель такого уровня на планете могут меньше государств, чем у вас пальцев на одной руке. Это сложнее, чем постройка ракеты, способной вывести на орбиту гроздь ядерных боеголовок. Россия смогла.5 комментариев
ВС России поразили цех производства компонентов ракет «Сапсан»
Российские Вооруженные силы с 9 по 15 ноября нанесли 42 удара по ключевым военным объектам на Украине, включая цех производства компонентов ракет «Сапсан».
Удары наносились высокоточным оружием и ударными беспилотниками, уточнило Минобороны в своем Telegram-канале.
Основными целями стали энергетические объекты, использовавшиеся для обеспечения предприятий военно-промышленного комплекса Украины, а также инфраструктура военных аэродромов.
Также поражен цех по производству компонентов оперативно-тактических ракет «Сапсан», места сборки и хранения ударных беспилотных летательных аппаратов и комплектующих к ним, арсеналы, склады боеприпасов, взрывчатых веществ и горючего.
Кроме того, удары пришлись по тренировочным базам ВСУ и логистическому центру украинских военных. Поражены пункты временной дислокации подразделений украинских вооруженных сил, националистических формирований и иностранных наемников.
В начале недели Министерство обороны сообщало, что Вооруженные силы России поразили цех по производству компонентов и место проведения испытаний оперативно-тактических ракет «Сапсан» ВСУ.