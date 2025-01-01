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    1 января 2025, 12:20 • Экономика

    Что будет с курсом рубля в 2025 году

    Что будет с курсом рубля в 2025 году
    @ Алексей Сухоруков/РИА Новости

    Tекст: Ольга Самофалова

    Для российского рубля прошедший год оказался сложным. Если в 2023 году рубль укрепился почти на треть, то по итогам 2024 года он стал одной из самых слабых валют среди развивающихся стран. Что с ним произошло, каким будет движение российской валюты в 2025-м - и при каких условиях мы можем увидеть курс в 120 рублей за доллар?

    «С начала 2024 года по конец декабря курс российской валюты снизился с 90,4 до 105 рублей за доллар», – отмечает основатель инвестиционной компании SharesPro Денис Астафьев.

    «В начале года рубль чувствовал себя неплохо, но дальше произошла девальвация. Нельзя сказать, что она была сильной, во многом она носила догоняющий характер, учитывая уровень инфляции за последние два года. Резкие всплески рубля по отношению к доллару часто носят спекулятивный характер», – говорит Андрей Столяров, заместитель заведующего Базовой кафедры инфраструктуры финансовых рынков Факультета экономических наук НИУ ВШЭ.

    Ослабление рубля началось с июля, и шло постепенно от месяца к месяцу. К доллару рубль подешевел в среднем на 15%, к евро – на 8%, к юаню – на 11,7%.

    «России удавалось сдерживать падение рубля даже в самые тяжелые для российской экономики месяцы с весны 2022 года. Правительство и ЦБ вводили жесткие валютные ограничения, включая требование к обязательной продаже экспортерами до 80% валютной выручки, сокращался импорт. В этом году требования к экспортерам по продаже валютной выручки, наоборот, ослабили. Отчасти причина этого в санкциях, отчасти в том, что экспортерам и госбюджету более выгоден дешевый рубль», – отмечает Наталья Мильчакова, ведущий аналитик Freedom Finance Global.

    Еще одна причина ослабления рубля – санкции, из-за которых доллар и евро перешли на внебиржевой рынок. «Это стало одним из факторов повышенного спроса на валюту вместе с ростом инфляции и проблемами с платежами за экспорт и импорт из России», – добавляет Мильчакова.

    Наиболее заметным ослабление рубля оказалось в конце ноября 2024 года. Причиной стало снижение поступлений валюты в страну,

    считает Александр Потавин, аналитик ФГ «Финам».

    «В октябре планка по возрасту валютной выручки экспортерами была снижена с 80% до 25%. Это привело к тому, что объемы продажи валюты на внутреннем рынке в октябре-ноябре ощутимо сократились, а российские экспортеры предпочитали оставлять свои деньги на зарубежных счетах. Так, в ноябре объемы продажи валютной выручки упали до минимумов за два года – до 8 млрд долларов чистых продаж валютной выручки. Это на 43% или на 5,9 млрд долларов ниже продаж годом ранее», – объясняет Потавин. Увеличение рублевой денежной массы под закрытие госбюджета в конце года также принесло растущее предложение рублей, что создало дополнительный спрос на валютные активы, добавляет он.

    «Данные по торговому балансу России за осенние месяцы подтвердили, что ослабление рубля в это время произошло из-за ухудшения ситуации с предложением свободной валюты на рынке»,

    – говорит Потавин.

    Однако после 20 декабря рубль снова начал укрепляться. В теории повышение ставки Центробанком должно поддерживать курс валюты. Однако с рублем ситуация не такая однозначная. «На решения ЦБ РФ по ключевой ставке российский рубль всегда реагировал парадоксально – не как написано в учебниках, а по-своему. Он неоднократно рос, когда ключевая ставка снижалась, и, наоборот, падал, когда повышалась. Скорее всего, это происходит потому, что рубль в большей степени реагирует не на само решение по ключевой ставке, а на тон заявлений и прогнозов ЦБ РФ в сопроводительных комментариях», – полагает Наталья Мильчакова.

    Именно поэтому рубль пошел вверх после того, как 20 декабря ЦБ принял неожиданно решение сохранить ключевую ставку на уровне 21%, хотя все были уверены, что ее поднимут. Однако российская валюта, скорее, отреагировала не на ставку, а на заявления главы Центробанка, которая сказала, что новое повышение ключевой ставки не предрешено, и прошлых повышений «ключа» было уже достаточно, чтобы охладить перегретый кредитный рынок, считает Мильчакова.

    «К концу 2024 года рубль несколько укрепился благодаря приостановке ЦБ покупок валюты на внутреннем рынке, продажам валюты со стороны ЦБ, адаптации экспортеров к новым схемам расчетов после санкций и сезонному фактору, связанному с ростом продаж валюты экспортерами в конце года»,

    – считает Денис Астафьев.

    Главными рисками для рубля в 2025 году экономисты называют геополитику. Если военный конфликт России и Украины будет остановлен или заморожен, то это поддержит рубль. Эскалация конфликта, наоборот, ослабит. Курс рубля также будет зависеть от того, насколько будут жесткими новые санкции Запада против России и упадут ли цены на нефть.

    «В случае замедления экономического роста в мире возможно падение цен на сырьевые ресурсы, что может привести к падению цен на российский экспорт. Валютный курс также будет зависеть от того, какие новые ограничения на внешнеторговые операции российских компаний будут наложены, насколько российские компании смогут обходить эти ограничения, и насколько будет дальше расти доля рубля и дружественных валют в расчетах», – говорит Андрей Столяров.

    «В самом тяжелом случае доллар может вырасти до 120 рублей, но такой сценарий мы считаем маловероятным. Мы полагаем, что в среднем в 2025 году доллар будет колебаться вокруг уровня в 100 рублей»,

    – говорит Мильчакова из Freedom Finance Global.

    «Ожидаем доллар в среднем по году на уровне 101,5 рублей, а к концу 2025 года на уровне 104,5. Средний курс юаня может сложиться в пределах области 13,5-14,5 рублей, евро – 105-110», – отмечает Денис Буйволов, аналитик «БКС Мир инвестиций».

    «У рубля есть ряд фундаментальных факторов, которые будут сдерживать его ослабление в ближайший год: высокие процентные ставки по рублям, ограничения по оттоку валюты из России, высокие объемы расчетов в рублях за импорт, положительный торговый баланс РФ, – говорит Потавин из ИК «Финам». Поэтому в первом квартале 2025 года мы ждем, что курс доллара к рублю будет находится в диапазоне 98-106 рублей. Если из-за политики нового американского президента в следующем году произойдет снижение цен на нефть, или же снизятся объемы российского экспорта, то курс рубля также будет слабеть, а курс доллара может подняться до 113-118 рублей к концу 2025 года».

    Денис Астафьев из SharesPro в начале 2025 года ждет стабилизации курса рубля в диапазоне 100-110 рублей за доллар, чему будет способствовать снижение спроса на импорт после праздничного сезона. «Летом рубль ждет умеренное укрепление при благоприятной внешней конъюнктуре, а осенью возникает риск нового ослабления из-за сезонных факторов. Базовый сценарий курса к концу 2025 года – 120 рублей за доллар. Если сработают негативные факторы – жесткие санкции в финансовой сфере, резкое падение цен на нефть и эскалация геополитической напряженности, то курс может превысить 120 рублей за доллар», – делает прогноз Астафьев.

    Впрочем, он считает, что вероятный порог для принятия экстренных мер составляет 120 рублей за доллар, и власти, скорее всего, не допустят падения курса ниже 130-140 рублей из-за рисков макроэкономической стабильности.

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