Пашинян объявил идеологию «реальной Армении» руководящей

Tекст: Валерия Городецкая

Пашинян подчеркнул, что Республика Армения в границах Армянской ССР должна стать руководящей идеологией для правительства, парламента и каждого гражданина, передает РИА «Новости». Премьер отметил, что государство должно быть инструментом для обеспечения безопасности и благополучия граждан.

По его словам, формирование идеологии «реальной Армении» является переломным моментом в истории страны. «Идеология реальной Армении предлагает посмотреть на наше государство и наши отношения с новым ракурсом», – заявил он, добавив, что это позволит переосмыслить внутренние и внешние отношения Армении.

Основа идеологии «реальной» Армении, продвигаемой Пашиняном, заключается в том, что народ «больше не хочет бороться, выживать, страдать, жертвовать собой, а хочет просто жить». Он отметил, что народ ждет от элит и власти создания условий для простого и достойного проживания. По мнению Пашиняна, государство должно стать инструментом обеспечения счастья и благосостояния, а не превращаться в плацдарм для постоянной борьбы.

Пашинян также связал идеологию с «повесткой мира», заявив, что без нее реализация мирной повестки невозможна. Он подчеркнул, что Армения стоит перед историческим выбором, от которого зависит будущее страны и ее граждан. «Мы все еще находимся на перекрестке и от нашего выбора зависит будущее страны», – сказал он.

Ранее Пашинян выразил обеспокоенность отказом от границ времен СССР, считая это угрозой для независимости страны и ее государственной целостности.