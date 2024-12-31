Минобороны сообщило об уничтожении катеров ВСУ в Черном море

Подполье: Удары в Киеве пришлись по штабу НАТО или иностранным военным

Tекст: Мария Иванова

Утром 31 декабря по юго-восточной окраине Киева были нанесены удары, сообщает РИА «Новости». По информации Сергея Лебедева, целью мог быть один из штабов или иностранные военные. По его словам, удары наносились трижды на одном направлении.

«В четыре утра прилетело на юго-восточную окраину Киева. Конкретики пока нет, но по косвенным данным, таким как оцепление СБУ и присутствие иностранных скорых, можно предположить, что мишенью стал какой-то из штабов или военные НАТО», – заявил Лебедев.

Отмечается, что подробности происшествия пока не уточняются, а официальные источники не дали комментариев относительно инцидента.

Как писала газета ВЗГЛЯД, утром в Киеве произошли взрывы. Также сообщалось, что воздушная тревога была объявлена в десяти областях, включая Киевскую.

Лебедев также сообщил, что ночью 31 декабря по заводу в Павлограде, где производятся и собираются ракеты, а также проходят обучение по использованию техники НАТО военные ВСУ, был нанесен удар, сопровождающийся мощной детонацией и выбросом пламени.