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Минобороны сообщило об уничтожении катеров ВСУ в Черном море
ЧФ уничтожил три украинских безэкипажных катера в Черном море
В акватории Черного моря уничтожены три безэкипажных катера ВСУ силами Черноморского флота.
Военнослужащие Черноморского флота России уничтожили три украинских безэкипажных катера в акватории Черного моря, передает РИА «Новости» со ссылкой на Министерство обороны.
В военном ведомстве подчеркнули, что катера ликвидированы с применением сил и средств Черноморского флота. Это не первый случай, когда украинские силы пытаются использовать беспилотные катера для атак на российские объекты в регионе.
Ранее силы Черноморского флота за сутки ликвидировали восемь украинских безэкипажных катеров.
Как писала газета ВЗГЛЯД в понедельник, силы ПВО сбили два беспилотника над Черным морем, а также российские военные отразили атаку беспилотников у Севастополя. При этом в городе приостановили движение катеров и паромов, когда были уничтожены четыре воздушные цели и два безэкипажных катера.