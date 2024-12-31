Севастополь сообщил об уничтожении двух БПЛА над Черным морем силами ПВО

Tекст: Денис Тельманов

Как сообщает ТАСС, губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил об уничтожении двух беспилотников над Черным морем. Инцидент произошел благодаря действиям дежурных средств противовоздушной обороны. Развожаев уточнил, что было слышно громкий звук, что свидетельствует о срабатывании ПВО.



Губернатор также подчеркнул, что обстановка в регионе находится под постоянным контролем. Это мероприятие стало частью усиленной работы по обеспечению безопасности в воздушном пространстве над Черным морем.

Подобные инциденты уже случались ранее, и власти Севастополя продолжают принимать меры для защиты региона от возможных угроз с использованием беспилотных летательных аппаратов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, силы ПВО успешно сбили беспилотный летательный аппарат ВСУ в Орловской области, жертв и разрушений не зафиксировано. В Усть-Донецком районе около полудня был сбит вражеский беспилотник, пострадавших и разрушений на земле не зафиксировано. В результате атаки украинского беспилотника пострадал водитель грузового автомобиля, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

