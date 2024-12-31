Новые регионы превращаются в витрину, показывающую, как может выглядеть жизнь территорий, которые некогда входили в состав Украины. Это все очень контрастирует с тем, что происходит на Украине. И этого боится Зеленский.4 комментария
ПВО уничтожили два беспилотника над Черным морем
Севастополь сообщил об уничтожении двух БПЛА над Черным морем силами ПВО
Силы противовоздушной обороны Севастополя перехватили два беспилотных летательных аппарата над акваторией Черного моря, предотвратив возможные угрозы.
Как сообщает ТАСС, губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил об уничтожении двух беспилотников над Черным морем. Инцидент произошел благодаря действиям дежурных средств противовоздушной обороны. Развожаев уточнил, что было слышно громкий звук, что свидетельствует о срабатывании ПВО.
Губернатор также подчеркнул, что обстановка в регионе находится под постоянным контролем. Это мероприятие стало частью усиленной работы по обеспечению безопасности в воздушном пространстве над Черным морем.
Подобные инциденты уже случались ранее, и власти Севастополя продолжают принимать меры для защиты региона от возможных угроз с использованием беспилотных летательных аппаратов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, силы ПВО успешно сбили беспилотный летательный аппарат ВСУ в Орловской области, жертв и разрушений не зафиксировано. В Усть-Донецком районе около полудня был сбит вражеский беспилотник, пострадавших и разрушений на земле не зафиксировано. В результате атаки украинского беспилотника пострадал водитель грузового автомобиля, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.