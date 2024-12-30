ПВО сбила беспилотник ВСУ в Орловской области

Силы ПВО уничтожили беспилотный аппарат ВСУ в Орловской области, повреждений нет

Tекст: Денис Тельманов

Силы ПВО уничтожили беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины в Орловской области, передает ТАСС. По информации губернатора региона Андрея Клычкова, инцидент произошел над территорией Орловщины, однако никаких разрушений или пострадавших не зафиксировано.



Губернатор сообщил об инциденте в своем телеграм-канале. Он отметил: «В результате очередной вражеской атаки в небе над Орловской областью сбит один БПЛА. Информации о повреждениях или пострадавших нет, оперативные службы работают на месте происшествия».

На данный момент службы безопасности проводят оперативные мероприятия на месте инцидента для выяснения всех обстоятельств и обеспечения безопасности населения.

Как писала газета ВЗГЛЯД, силы противовоздушной обороны сбили беспилотный летательный аппарат самолетного типа над Брянской областью сообщил губернатор региона Александр Богомаз. В результате атаки дрона были повреждены постройки в локомотивном депо в Сальске, но никто не пострадал.

Системы ПВО России перехватили и сбили четыре украинских беспилотника в Ростовской, Брянской и Орловской областях, сообщили в Министерстве обороны России.