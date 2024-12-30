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    Сергей Миркин Сергей Миркин Восстановление новых регионов для Зеленского страшнее, чем «Орешник»

    Новые регионы превращаются в витрину, показывающую, как может выглядеть жизнь территорий, которые некогда входили в состав Украины. Это все очень контрастирует с тем, что происходит на Украине. И этого боится Зеленский.

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    Станислав Смагин Станислав Смагин На Украине не должна повториться ошибка Первой чеченской кампании

    Хочется надеяться, что военным преступникам и отдающим преступные приказы главарям киевского режима, включая самых высокопоставленных, уготована та же участь, что и Дудаеву, Масхадову, Басаеву и Радуеву.

    19 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Остановка транзита российского газа разделит Украину на две части

    Остановка транзита газа фактически разрушает украинскую ГТС как единый производственный комплекс. Образуются две независимые друг от друга части ГТС. В этом смысле это будет первый – экономический – раздел Украины. Который, вероятно, является предвестником раздела уже политического.

    8 комментариев
    30 декабря 2024, 23:35 • Новости дня

    ПВО сбила беспилотник ВСУ в Орловской области

    Силы ПВО уничтожили беспилотный аппарат ВСУ в Орловской области, повреждений нет

    Tекст: Денис Тельманов

    Силы ПВО успешно сбили беспилотный летательный аппарат ВСУ в Орловской области, жертв и разрушений не зафиксировано, сообщил губернатор региона.

    Силы ПВО уничтожили беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины в Орловской области, передает ТАСС. По информации губернатора региона Андрея Клычкова, инцидент произошел над территорией Орловщины, однако никаких разрушений или пострадавших не зафиксировано.

    Губернатор сообщил об инциденте в своем телеграм-канале. Он отметил: «В результате очередной вражеской атаки в небе над Орловской областью сбит один БПЛА. Информации о повреждениях или пострадавших нет, оперативные службы работают на месте происшествия».

    На данный момент службы безопасности проводят оперативные мероприятия на месте инцидента для выяснения всех обстоятельств и обеспечения безопасности населения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, силы противовоздушной обороны сбили беспилотный летательный аппарат самолетного типа над Брянской областью сообщил губернатор региона Александр Богомаз. В результате атаки дрона были повреждены постройки в локомотивном депо в Сальске, но никто не пострадал.

    Системы ПВО России перехватили и сбили четыре украинских беспилотника в Ростовской, Брянской и Орловской областях, сообщили в Министерстве обороны России.

    30 декабря 2024, 11:16 • Новости дня
    ВСУ стянули силы к границе Днепропетровской области

    ВСУ оттянули силы к линии обороны у границы с Днепропетровской областью

    ВСУ стянули силы к границе Днепропетровской области
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Украинские военные перебросили значительные силы к границе с Днепропетровской областью, усиленно готовя оборонительные рубежи в Новосергеевке, Новоалександровке и Надеждинке, сообщили в силовых структурах.

    «Противник оттянул довольно существенные силы ближе к границе с Днепропетровской областью», – сообщили в силовых структурах, передает ТАСС.

    Также сообщается, что ВСУ спешно готовят оборонительные рубежи в указанных населенных пунктах, что указывает на подготовку к возможным оборонительным действиям.

    Ранее сообщалось, что  украинские войска начали отступление к границе Днепропетровской области, чтобы сохранить контроль над последними линиями обороны на подконтрольных Киеву территориях ДНР.

    Кроме того, гарнизон ВСУ в поселке Великая Новоселка на запорожской линии фронта находится в полуокружении, так как российские войска контролируют основные подступы и перерезали ключевой маршрут поставок боеприпасов.

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    30 декабря 2024, 06:34 • Новости дня
    Лавров: Россия не будет участвовать в «саммите мира»

    Лавров заявил об отказе России участвовать в «саммите мира» и следить за Зеленским

    Tекст: Денис Тельманов

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия не будет участвовать в «саммите мира» и следить за заявлениями Владимира Зеленского, считая их несущественными.

    Россия не будет принимать участие в «саммите мира», передает ТАСС. Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что даже в случае получения приглашения, Россия не планирует участвовать.

    «Много раз разъяснял, что не собираемся принимать участие в «саммите мира», даже если получим приглашение», – заявил Лавров.

    Глава МИДа также подчеркнул, что российская сторона не следит за заявлениями президента Украины Владимира Зеленского, считая их несерьезными.

    «Невозможно гадать, о чем говорит публичное признание Зеленским неспособности вернуть утраченные территории силой. Этот деятель постоянно что-то заявляет. Мы, если честно, перестали следить, – отметил российский министр.

    Лавров отметил, что Киев не отменил задачу восстановления «территориальной целостности Украины» в границах 1991 года и вывода российских войск. «Эта задача фигурирует в «формуле Владимира Зеленского», – пояснил он. Министр добавил, что Россия не верит заявлениям, а опирается на факты, особенно касающиеся киевского режима.

    Первая конференция по Украине прошла в Швейцарии в июне, где Россия не была приглашена. По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, конференция завершилась провалом, а итоговое коммюнике не поддержала ни одна из стран БРИКС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, постпред России при ООН в Женеве Геннадий Гатилов заявил, что конференция по Украине, организованная в Швейцарии, не учла интересы всех сторон конфликта и не способствовала диалогу, при этом Россия даже не была приглашена.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров указал на заявление Зеленского, в котором он использовал слово из трех букв для обозначения второго мирного саммита по Украине.

    Швейцарская газета Neue Zurcher Zeitung написала, что странам Европы следовало бы поддержать предложенную Китаем и Бразилией мирную инициативу для урегулирования украинского кризиса, предполагающую проведение конференции с участием обеих сторон конфликта.

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    29 декабря 2024, 09:14 • Видео
    Украина пугает НАТО новой войной с Россией

    Опросы общественного мнения показывают, что за год многие жители Западной Европы поменяли отношение к конфликту на Украине. Но европейцы вряд ли теперь способны что-либо изменить: возможные перемены в политике Запада в 2025 году зависят не от них, а от Дональда Трампа. В том, что ее мнение больше не значимо, Европа виновата сама.

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    30 декабря 2024, 12:43 • Новости дня
    Российские войска освободили Новооленовку в ДНР

    Tекст: Дарья Григоренко

    Российские войска успешно освободили населенный пункт Новооленовка в Донецкой Народной Республике (ДНР), нанесли значительные потери противнику и отразили многочисленные контратаки, сообщили в Минобороны РФ.

    В Telegram-канале ведомства говорится, что подразделения группировки войск «Центр» нанесли поражение живой силе и технике ВСУ, отражая их контратаки.

    Как указали в пресс-службе, на Харьковском направлении подразделения «Север» нанесли поражение формированиям теробороны в населенных пунктах Казачья Лопань, Великие Проходы и Липцы. Противник потерял до 65 военных, бронемашину и другую технику.

    Кроме того, подразделения «Запад» улучшили позиции, нанесли потери противнику в районах Двуречная, Западное, Глушковка и других. Поражение было нанесено нескольким механизированным и штурмовым бригадам ВСУ, а также отражены восемь контратак, уточнили в ведомстве.

    В Донецкой Народной Республике подразделения «Юг» заняли более выгодные рубежи и нанесли урон живой силе и технике ВСУ в районах Дальнее, Часов Яр и других. Потери украинских войск составили более 295 военнослужащих и ряд техники, говорится в сообщении.

    По данным Минобороны, силы России также атаковали объекты энергетики, военные аэродромы, склады и пункты управления ВСУ. Системами противовоздушной обороны сбито 65 беспилотников и четыре снаряда HIMARS.

    Накануне в Минобороны сообщили, что российский FPV-дрон группировки войск «Север» уничтожил пикап ВСУ в лесистой местности, сорвав планируемую ротацию украинских войск на позициях в Харьковской области.

    Ранее российские войска освободили Загрызово в Харьковской области и Ивановку в ДНР, а также военнослужащие успешно форсировали реку Волчья в Харьковской области, что позволило начать подготовку плацдарма для дальнейшего наступления.

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    30 декабря 2024, 12:14 • Новости дня
    КМИС: Украинцы теряют веру в светлое будущее в составе ЕС

    КМИС: Снизилась вера украинцев в процветание в составе ЕС до 55% в декабре 2024 года

    КМИС: Украинцы теряют веру в светлое будущее в составе ЕС
    @ Valeria Mongelli/Hans Lucas/Reuters

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Только 55% украинцев в декабре 2024 года верят в будущее процветание Украины в составе ЕС, что значительно меньше по сравнению с 88% в октябре 2022 года, отмечают в статье для Foreign Affairs руководители Киевского международного института социологии (КМИС).

    Как пишет Foreign Affairs, количество украинцев, верящих в процветание страны в составе ЕС, резко сократилось. В октябре 2022 года 88% респондентов были уверены в светлом будущем Украины в составе ЕС. Однако в декабре 2023 года эта цифра снизилась до 73%, а в декабре 2024 года опустилась до 55%.

    Каждый пятый украинец, а именно 19%, считает, что через десять лет экономике страны будет нанесен серьезный ущерб, и значительная часть населения покинет Украину. Эти данные отражают растущий пессимизм среди граждан.

    Кроме того, идея возвращения территорий также стала менее популярной. В мае 2023 года, перед началом контрнаступления ВСУ, только 10% украинцев были готовы отложить этот вопрос. К концу года число сторонников отложения этого вопроса увеличилось до 38%.

    В статье также отмечается, что доля пессимистов, предсказывающих неблагоприятное развитие событий, выросла с 19% в декабре 2023 года до 28% в декабре 2024 года.

    Напомним, опросы общественного мнения показывают, что за год многие жители Западной Европы поменяли отношение к конфликту на Украине.

    Также сообщалось, что по данным опроса аналитического центра «Социальный мониторинг», 64% украинцев выступают за переговоры с Россией для прекращения боевых действий.

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    30 декабря 2024, 02:14 • Новости дня
    Вучич рассказал о задержании украинца в Сербии за шпионаж

    Украинский гражданин задержан в Сербии за съемку объектов военной инфраструктуры

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент Сербии Александр Вучич сообщил о задержании украинца, который ранее занимался съемкой оборонных объектов страны, используя дроны, в 2022 году.

    Президент Сербии Александр Вучич в эфире телеканала Pink заявил о задержании украинского гражданина, подозреваемого в шпионаже за съемку объектов оборонной инфраструктуры страны, сообщает ТАСС. По словам Вучича, украинец вместе с двумя другими гражданами Украины в 2022 году фотографировал с использованием дронов важнейшие объекты, после чего оказался под арестом. Вучич подчеркнул, что этот инцидент вызвал давление со стороны иностранных послов с целью освобождения задержанного.

    Вучич также прокомментировал участие студентов в протестах, обратившись к ним с призывом вернуться к учебе и не позволять использовать себя в политических целях. Он отметил, что студенты показали свою силу и энергию, но могут быть использованы для дестабилизации.

    Ранее главный редактор телеканала Informer Драган Вучичевич заявил о наличии доказательств заговора между украинскими и хорватскими агентами против Сербии. Вучичевич сообщил, что группа агентов прибыла в Белград для дестабилизации страны и свержения Вучича с помощью студенческих протестов.

    Протесты в Белграде, проходившие 22 декабря, собрали до 30 тыс. человек. Они были направлены против властей из-за обрушения на вокзале Нови-Сада, где погибли 15 человек. Протесты сопровождались нарушением порядка в центре города, включая парализацию движения и отключение связи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Госпогранохрана Латвии арестовала двух граждан Украины по подозрению в организации маршрута по транспортировке мигрантов на автомобилях, замаскированных под полицейские.

    Гражданин Украины был задержан в Тбилиси за участие в радикальных акциях протеста против решения правительства Грузии не просить Евросоюз начинать переговоры о членстве до 2028 года. Пять украинских граждан были задержаны на границе при попытке пересечь реку Тиса на надувной лодке, чтобы избежать мобилизации в Венгрию, заплатив за место от 8 до 11 тыс. долларов.

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    30 декабря 2024, 10:00 • Новости дня
    Медведчук назвал 2024 год катастрофическим для Зеленского из-за «курской аферы»

    Медведчук назвал 2024 год трагическим для Зеленского из-за «курской аферы»

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Уходящий 2024 год стал провальным для президента Украины Владимира Зеленского из-за утраты легитимности и участия в «курской афере», что дискредитировало его как верховного главнокомандующего и подорвало международные позиции Украины, заявил глава движения «Другая Украина» Виктор Медведчук.

    Он охарактеризовал 2024 год как провал для Зеленского. В своей колонке на медийной платформе «Смотрим.ру» он отметил несколько ключевых событий, которые, по его мнению, привели к этому, сообщает ТАСС.

    Медведчук подчеркнул, что Зеленский утратил легитимность 21 мая, что стало началом его проблем. Он также отметил, что президент Украины дискредитировал себя в качестве верховного главнокомандующего, ввязавшись в «курскую аферу». Дополнительно, Зеленский оказался замешан в коррупционный скандал на дипломатическом фронте, что, по мнению политика, окончательно подорвало его международные позиции.

    Также Медведчук добавил, что 2024 год стал датой разрушения западной гегемонии в мире. По его словам, это падение произошло по трем основным параметрам: военному, экономическому и политическому.

    По данным Associated Press, западные и украинские чиновники выразили опасения, что атака на Курскую область ослабила линию фронта на Украине, которая теряет позиции под давлением российских сил.

    Атака на Курскую область была ошибкой Генштаба ВСУ, который отозвал войска с восточного фронта для участия в операции, не оправдавшей ожиданий стратегов, отметило издание Le Temps.

    В то же время американские чиновники считают, что Россия может вытеснить украинские войска из Курской области в ближайшие месяцы, что лишит Киев важного козыря в ожидаемых мирных переговорах с Россией.

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    30 декабря 2024, 17:17 • Новости дня
    Над Курской областью сбили третью ракету ВСУ

    Tекст: Дарья Григоренко

    В небе над Курской областью системами ПВО была перехвачена и уничтожена третья ракета, выпущенная ВСУ, как сообщает правительство региона.

    Сообщение о том, что третья ракета, выпущенная Вооруженными силами Украины, была сбита в небе над Курской областью, опубликовано в Telegram-канале правительства региона. Властям удалось успешно перехватить ракету, благодаря действиям сил противовоздушной обороны региона, о чем подчеркнуло правительство в своем заявлении.

    В понедельник сообщалось, что утром в небе Курской области российскими средствами ПВО была уничтожена ракета Вооруженных сил Украины.

    27 декабря над Курской областью были сбиты две украинские ракеты во время ракетной опасности. До этого сообщалось, что обломки сбитых ракет нанесли ущерб строениям в селе Разветье Железногорского района Курской области.

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    30 декабря 2024, 08:58 • Новости дня
    Подполье: Удары разрушили склад ВСУ в Сумах и ангар с техникой в Полтавской области

    Подполье сообщило о разрушении ударами складов и ангаров ВСУ на Украине в Сумах и Полтавской области

    Tекст: Елизавета Шишкова

    На Украине, в городе Сумы, ударом разрушен склад Вооруженных сил Украины, где базировались операторы беспилотных летательных аппаратов, также зафиксированы удары в Харьковской и Днепропетровской областях, сообщил координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев.

    В результате удара по городу Сумы на Украине, как сообщает РИА «Новости», был разрушен склад операторов беспилотных летательных аппаратов ВСУ. Лебедев заявил, что удар был эффективным и уничтожил склад вместе с техникой и несколькими военнослужащими.

    Лебедев также сообщил о других атаках в Харьковской и Днепропетровской областях. В Лозовой Харьковской области удар пришелся на отель, который сразу оцепила СБУ, что может свидетельствовать о присутствии важной персоны на момент атаки. Подробностей о погибших пока нет. В Днепропетровской области удар был нанесен рядом с пунктом временной дислокации (ПВД) ВСУ

    Кроме того, в Полтавской области был нанесен удар по ангару, где хранилась военная техника ВСУ. Лебедев отметил, что удары по этим объектам привели к значительным потерям для украинской армии, хотя точное количество раненых и погибших не уточняется.

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    30 декабря 2024, 14:38 • Новости дня
    Байден объявил о помощи Киеву на 2,5 млрд долларов

    Байден объявил о выделении почти 2,5 млрд долларов помощи Киеву

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент США Джо Байден заявил о предоставлении Киеву почти 2,5 млрд долларов помощи.

    «Сегодня я с гордостью объявляю о выделении почти 2,5 млрд долларов на помощь Украине в сфере безопасности», – отметил он в своем заявлении, размещенном на сайте Белого дома, передает РИА «Новости»

    Из этой суммы 1,22 млрд долларов предоставляются в рамках Инициативы содействия безопасности Украины (USAI).

    Ранее сообщалось, что Евросоюз с января 2025 года начнет предоставлять Украине финансовую помощь в размере 1,5 млрд евро ежемесячно.

    Между тем Украина впервые получила 1 млрд долларов от США благодаря замороженным российским активам.

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    30 декабря 2024, 15:34 • Новости дня
    Стало известно об уничтожении более 310 боевиков ВСУ в Курской области

    Российские военные уничтожили за сутки 310 боевиков ВСУ и 10 бронемашин в Курской области

    Tекст: Ольга Иванова

    Более 310 боевиков Вооруженных сил Украины были уничтожены в приграничных районах Курской области в течение суток российскими подразделениями.

    Российские подразделения уничтожили более 310 боевиков Вооруженных сил Украины, а также боевую машину пехоты и 10 боевых бронированных машин в приграничных районах Курской области, сообщает РИА «Новости». В сообщении Министерства обороны России отмечается, что в течение суток были ликвидированы также шесть автомобилей и артиллерийское орудие противника.

    Министерство обороны России заявило, что с начала боевых действий в курском направлении украинская армия потеряла более 45530 военнослужащих. Кроме того, уничтожены 262 танка, 204 боевые машины пехоты и 142 бронетранспортера. В списке потерь также числятся 1359 боевых бронированных машин, 1237 автомобилей и 337 артиллерийских орудий.

    По данным ведомства, среди уничтоженной техники ВСУ также 42 пусковые установки реактивных систем залпового огня, включая 11 HIMARS и шесть систем MLRS, произведенных в США. Зафиксировано также уничтожение 13 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, 83 станции радиоэлектронной борьбы и 13 радиолокационных станций контрбатарейной борьбы. Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается.

    Накануне сообщалось, что подразделения группировки «Север» в ходе наступления нанесли поражение формированиям тяжелой механизированной, четырех механизированных, трех десантно-штурмовых бригад, бригад морской пехоты и теробороны, а также штурмового батальона ВСУ около Дарьино, Куриловки, Леонидови, Локни, Малой Локни, Марьевки, Нижнего Клина, Николаево-Дарьино, Новой Сорочины и Черкасского Поречного. Отражены три атаки штурмовых групп противника, сообщили в Минобороны.

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    30 декабря 2024, 05:26 • Новости дня
    Экипаж Ка-52М поразил опорный пункт ВСУ в Курской области

    Вертолет Ка-52М атаковал опорный пункт ВСУ в приграничном районе Курской области

    Tекст: Денис Тельманов

    Вертолет Ка-52М нанес авиационный удар по опорному пункту ВСУ в приграничной Курской области, уничтожив цели и личный состав.

    По информации, переданной ТАСС, экипаж вертолета Ка-52М успешно выполнил авиационный удар по опорному пункту ВСУ в приграничной Курской области. В ходе операции, летчики армейской авиации использовали авиационные ракеты для уничтожения целей и личного состава. Атака проводилась в рамках поддержки подразделений группировки «Север».

    После удара вертолетный экипаж провел маневры для предотвращения атак противника, используя противоракетное маневрирование и отстрел тепловых ловушек. Успешное выполнение задачи было подтверждено передовым авиационным наводчиком.

    Ка-52М представляет собой модернизированную версию вертолета Ка-52 «Аллигатор». Он оснащен гиростабилизированной оптико-электронной системой с улучшенной дальностью, новым цифровым приводом для точности прицеливания и улучшенной бортовой обороной. Вертолет также может взаимодействовать с беспилотниками и другими воздушными средствами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, экипаж вертолета Ми-28нм уничтожил ракетным ударом личный состав и опорный пункт ВСУ в приграничном районе Курской области. Российские вертолеты Ка-52М атаковали живую силу и бронетехнику ВСУ, выполнив при этом противоракетные маневры. Армейская авиация ранее нанесла успешный удар по силам ВСУ, уничтожив бронированную технику и живую силу противника в том же районе.

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    30 декабря 2024, 06:54 • Новости дня
    ПВО ДНР сорвала почти 170 атак ВСУ за неделю

    ПВО ДНР за неделю сорвала 168 атак беспилотников ВСУ над Донецком и Макеевкой

    Tекст: Денис Тельманов

    Системы противовоздушной обороны ДНР за неделю сорвали почти 170 атак беспилотников ВСУ, включая попытку атаки на Макеевский машиностроительный завод.

    Как сообщает ТАСС, за последнюю неделю системы защиты воздушного пространства и радиоэлектронной борьбы «Купол Донбасса» успешно обнаружили и перехватили 168 беспилотных летательных аппаратов ВСУ, оставив атаки безуспешными. Инциденты произошли над территориями Донецка и Макеевки.

    Особое внимание было уделено ситуации в Макеевке, где был подавлен беспилотник самолетного типа. Он представлял угрозу Макеевскому машиностроительному заводу, но был успешно нейтрализован средствами ПВО ДНР.

    Кроме того, в УФСБ ДНР подчеркнули рост активности разведывательных беспилотников противника. Эти аппараты активно действовали над техническими водными узлами в двух районах Донецка, что потребовало усиленного контроля и оперативного реагирования системы ПВО.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские силы противовоздушной обороны за ночь перехватили и уничтожили 13 украинских беспилотников над различными регионами страны, включая Брянскую и Тульскую области.

    В поселке Борисовка Белгородской области вооруженные силы Украины атаковали территорию школы, однако здание не пострадало, а среди людей нет пострадавших, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

    Три мирных жителя Белгородской области получили ранения в результате атак украинских дронов, повреждены автомобили и здания в разных районах региона.


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    30 декабря 2024, 12:37 • Новости дня
    Минобороны сообщило о подвигах сержантов в боях на Украине

    Минобороны: Сержант Адаев лично уничтожил группу ВСУ, атаковавшую с фланга

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Сержант Арген Адаев успешно отразил атаку ВСУ на российский опорный пункт, ликвидировав группу противника с фланга, что позволило удержать позиции, рассказали в Минобороны.

    В ходе боя Адаев выявлял расположение противника и огневые точки, успешно руководил действиями мотострелков. Он занимал выгодные огневые позиции и вел прицельный огонь, лично уничтожив группу противника, пытавшуюся атаковать с фланга, передает ТАСС.

    Благодаря его действиям и работе подчиненных, российские войска удержали занимаемый участок. В ведомстве также рассказали о младшем сержанте Игоре Костромине. Его бойцы скрытно подошли к украинскому опорному пункту и после нескольких часов штурма захватили его. Костромин и его подчиненные, закрепившись на новом рубеже, успешно отразили несколько атак украинских сил, пытавшихся вернуть свою позицию.

    Ранее сообщалось, что штурмовики российской роты успешно нейтрализовали двенадцать солдат ВСУ, укрепившихся в блиндаже на Кураховском направлении, применив гранаты и беспилотники.

    Также стало известно, что российский военный на велосипеде провел бронетехнику через минное поле в зоне СВО, используя знания карты минного поля.

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    30 декабря 2024, 08:29 • Новости дня
    Ракета ВСУ уничтожена в Курской области

    Российские средства ПВО сбили украинскую ракету над Курской областью

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Утром в небе Курской области российскими средствами ПВО была уничтожена ракета Вооруженных сил Украины, сообщили в правительстве региона.

    Инцидент произошел в утреннее время, и об этом было сообщено в официальном телеграм-канале правительства региона.

    В сообщении также была выражена благодарность бойцам ПВО за успешное выполнение задачи: «Украинская ракета уничтожена в небе Курской области рано утром. Спасибо бойцам ПВО», – говорится в публикации.

    27 декабря над Курской областью были сбиты две украинские ракеты во время ракетной опасности.

    До этого сообщалось, что обломки сбитых ракет нанесли ущерб строениям в селе Разветье Железногорского района Курской области.

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    30 декабря 2024, 21:52 • Новости дня
    Зеленский уволил глав Киевской и Полтавской областных администраций

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент Украины Владимир Зеленский подписал указы об увольнении глав Киевской и Полтавской областных администраций, Руслана Кравченко и Филиппа Пронина.

    Как передает РИА «Новости», Зеленский подписал указы об увольнении глав Киевской и Полтавской областных администраций, Руслана Кравченко и Филиппа Пронина. Указы были опубликованы на официальном сайте президента Украины. Представитель правительства в Верховной раде Тарас Мельничук ранее сообщил, что кабмин Украины согласовал данные увольнения в субботу.

    Документ, касающийся увольнения Кравченко, содержит формулировку об освобождении его от должности председателя Киевской областной государственной администрации в связи с поданным им заявлением. Следующим указом Зеленский освободил от должности главу Полтавской областной госадминистрации Филиппа Пронина.

    Причины данных увольнений в опубликованных документах не указаны, что оставляет открытым вопрос о мотивах принятых решений.

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