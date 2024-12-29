  • Новость часаПутин и Алиев по телефону обсудили авиакатастрофу самолета Azerbaijan Airlines
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    В 2024 году Украина осталась без легитимного главы государства
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    Зурабишвили уехала молиться
    Мнения
    Станислав Смагин Станислав Смагин На Украине не должна повториться ошибка Первой чеченской кампании

    Хочется надеяться, что военным преступникам и отдающим преступные приказы главарям киевского режима, включая самых высокопоставленных, уготована та же участь, что и Дудаеву, Масхадову, Басаеву и Радуеву.

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    Глеб Простаков Глеб Простаков Остановка транзита российского газа разделит Украину на две части

    Остановка транзита газа фактически разрушает украинскую ГТС как единый производственный комплекс. Образуются две независимые друг от друга части ГТС. В этом смысле это будет первый – экономический – раздел Украины. Который, вероятно, является предвестником раздела уже политического.

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    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Позиции США на Ближнем Востоке становятся все слабее

    Американская политика на Ближнем Востоке во многом находится под влиянием либеральной идеологии – во всяком случае, именно так США пытаются это представить. В реальности действия США очень часто противоречат этой идеологии, но сам факт ее наличия создает излишнее напряжение в отношениях с ближневосточными автократиями и заставляет их задуматься, является ли Вашингтон надежным союзником.

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    29 декабря 2024, 15:43 • Новости дня

    ПВО сбила четыре украинских дрона в трех регионах России

    Средства ПВО России уничтожили четыре украинских дрона в Ростовской, Брянской и Орловской областях

    Tекст: Вера Басилая

    Системы ПВО России успешно перехватили и сбили четыре украинских беспилотника в трех регионах страны: два в Ростовской области и по одному в Брянской и Орловской областях, сообщили в Министерстве обороны России.

    Согласно данным в Telegram-канале Минобороны, российские средства ПВО успешно уничтожили четыре украинских беспилотных летательных аппарата. Операция по нейтрализации дронов проводилась в период с 13.00 до 15.00 по московскому времени.

    Два из перехваченных беспилотников были перехвачены над Ростовской областью, по одному дрону были сбиты над Брянской и Орловской областями.

    Ранее в Минобороны сообщили , что средства ПВО уничтожили два украинских беспилотника над Ростовской и Брянской областями в течение двадцати минут.

    До этого российская ПВО за ночь уничтожила два украинских беспилотника над Крымом.

    28 декабря 2024, 19:19 • Новости дня
    Экс-посол Украины потребовал от Германии 20 млрд евро ежегодно

    Экс-посол Украины Мельник потребовал от Германии ежегодной помощи Украине в 20 млрд евро

    Экс-посол Украины потребовал от Германии 20 млрд евро ежегодно
    @ IMAGO/M. Popow/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Экс-посол Украины Андрей Мельник заявил, что Германия должна предусмотреть в бюджете на ближайшие четыре года помощь Киеву в размере 80 млрд евро, что составляет 20 млрд евро ежегодно, сообщил немецкий телеканал n-tv.

    По его словам, это необходимо для обеспечения стабильности и развития Украины. Мельник подчеркнул, что будущая коалиция в правительстве Германии должна учесть в своем бюджете на следующие четыре года общую сумму поддержки в 80 млрд евро, передает RT.

    Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявлял, что Берлин не передаст Украине крылатые ракеты Taurus и не отправит военных, чтобы не подвергать угрозе национальную безопасность.

    Также Шольц сообщил о нежелании поставлять Украине дальнобойное оружие.

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    29 декабря 2024, 05:23 • Новости дня
    Лавров после скандала на ЧМ по шахматам из-за дресс-кода вспомнил Зеленского

    После дисквалификации Карлсена с ЧМ по шахматам из-за дресс-кода Лавров указал на повод и Зеленского «гнать отовсюду»

    Лавров после скандала на ЧМ по шахматам из-за дресс-кода вспомнил Зеленского
    @ Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Комментируя скандал на чемпионате мира по рапиду и блицу в Нью-Йорке, где из-за дресс-кода дисквалифицировали норвежского шахматиста Магнуса Карлсена, глава МИД России Сергей Лавров заявил, что в таком случае и украинского лидера Владимира Зеленского «надо за дресс-код отовсюду гнать».

    Карлсена оштрафовали на 200 долларов за нарушение дресс-кода. Как объяснили в Международной шахматной федерации, он «надел джинсы, которые явно запрещены в соответствии с давними правилами этого мероприятия». Карлсен отказался переодеваться и был дисквалифицирован с чемпионата. Он заявил, что больше не будет выступать на турнирах FIDE, передает ТАСС.

    «Тот факт, что чемпиона мира Магнуса Карлсена по сути выгнали за то, что он пришел в джинсах, вызывает изумление, если не остолбенение», – приводит «Коммерсант» слова Лаврова.

    Он отметил, что сам в шахматы не играет, но тематикой интересуется. Глава МИД России заявил: «Тогда уж и Зеленского надо за дресс-код отовсюду гнать, это б многие проблемы решило».

    Напомним, россиянина Яна Непомнящего также оштрафовали на 200 долларов за нарушение дресс-кода. Однако, как отметили в федерации, «он подчинился, переоделся в утвержденную одежду и продолжил играть на турнире». Претензии к россиянину возникли, поскольку он «надел спортивную обувь». В FIDE заявили, что требования «призваны обеспечить профессионализм и справедливость для всех участников».

    Зеленский после начала Россией специальной военной операции на Украине вместо костюма и галстука стал носить армейские зеленые футболки, кофты цвета хаки и другую одежду в стиле милитари.

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    29 декабря 2024, 09:14 • Видео
    Украина пугает НАТО новой войной с Россией

    Опросы общественного мнения показывают, что за год многие жители Западной Европы поменяли отношение к конфликту на Украине. Но европейцы вряд ли теперь способны что-либо изменить: возможные перемены в политике Запада в 2025 году зависят не от них, а от Дональда Трампа. В том, что ее мнение больше не значимо, Европа виновата сама.

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    29 декабря 2024, 07:58 • Новости дня
    Лавров назвал условия для переговоров по урегулированию ситуации вокруг Украины

    Лавров заявил о необходимости учитывать реальную ситуацию «на земле» при обсуждении урегулирования кризиса на Украине

    Лавров назвал условия для переговоров по урегулированию ситуации вокруг Украины
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Переговоры по урегулированию ситуации вокруг Украины должны учитывать реальную ситуацию «на земле», а также вестись с целью устранения первопричин кризиса, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

    «Судя по тому, что мы видим и читаем, Киев и Запад начали обсуждать возможность некоего прекращения огня и перемирия, чтобы получить передышку и во время нее повысить военный потенциал ВСУ, а затем возобновить усилия по нанесению России «стратегического поражения», – заявил министр.

    Лавров подчеркнул, что такой путь является тупиковым. Российские подходы к урегулированию конфликта, озвученные президентом России Владимиром Путиным, включают принятие обязательств по правам русскоязычных граждан и признание территориальных реалий. Министр подчеркнул, что только выполнение этих предложений позволит достичь долгосрочных и справедливых договоренностей, передает РИА «Новости».

    Также речь идет о «демилитаризации и денацификации Украины, обеспечении ее внеблокового, нейтрального и безъядерного статуса, устранении долговременных угроз безопасности России, исходящих с западного направления, включая экспансию НАТО»

    «Мы готовы к переговорам, но они должны быть нацелены на устранение первопричин украинского кризиса и учитывать реальную ситуацию «на земле», – сказал Лавров.

    Лавров отметил, что у США есть рычаги для начала переговоров по Украине. Он подчеркнул, что Вашингтон мог бы прекратить поставки оружия Киеву и возобновить переговорный процесс, если бы действительно хотел положить конец конфликту.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин заявил, что Москва стремится к завершению конфликта на Украине. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что траектория мирного процесса по украинскому кризису не нащупывается из-за позиции киевского режима.

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    28 декабря 2024, 21:51 • Новости дня
    В Британии решили избавить солдат ВСУ от паники на поле боя

    Британия обучит 180 украинских военных срочной психологической помощи

    В Британии решили избавить солдат ВСУ от паники на поле боя
    @ Andriy Andriyenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Евгения Караваева

    В 2025 году британские специалисты планируют обучить 180 украинских военных оказанию срочной психологической помощи в полевых условиях, что станет продолжением предыдущих обучающих программ.

    Британские специалисты в 2025 году обучат 180 украинских военных оказанию срочной психологической помощи в полевых условиях, передает ТАСС.

    В 2024 году такую подготовку прошли 100 военнослужащих ВСУ. Курс подготовки совместно разработан британскими и украинскими экспертами в ответ на запрос украинской стороны. Обучение длится пять недель и рассчитано на офицеров, которым преподаются навыки укрепления морали и стойкости. Включены также техники, позволяющие быстро вывести человека из состояния острого стресса и паники на поле боя, и восстановить его боеспособность.

    С февраля 2022 года британские инструкторы при поддержке партнеров из 12 стран НАТО подготовили уже 51 тыс. украинских военнослужащих.

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    28 декабря 2024, 19:49 • Новости дня
    Financial Times: Трамп навязывает Украине мирное соглашение без гарантий безопасности

    Financial Times: Трамп хочет предложить Украине мир без гарантий безопасности

    Financial Times: Трамп навязывает Украине мирное соглашение без гарантий безопасности
    @ CNP/MediaPunch/imago-images/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Избранный президент США Дональд Трамп предлагает Украине мирное соглашение без гарантий безопасности и выступает за смягчение санкций против России, пишет Financial Times.

    В статье также отмечается, что позиции президента России Владимира Путина и Трампа по этому вопросу во многом совпадают, передает РИА «Новости».

    Трамп заявляет, что способен урегулировать конфликт на Украине посредством переговоров. Он неоднократно заявлял, что ему потребуется всего один день для достижения мира. Однако в Москве скептически относятся к возможности такого быстрого решения.

    Ранее политолог Фрэнсис Фукуяма заявил, что Дональд Трамп планирует урегулировать конфликт на Украине, поступаясь ее интересами ради достижения мирного соглашения, а профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен отметил, что избранному президенту США следует признать невозможность победы над Россией в этом конфликте.

    Глава МИД Сергей Лавров заявил, что Москва готова откликнуться на сигналы от команды Трампа о возобновлении диалога, однако именно Штаты должны сделать первый шаг.

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    29 декабря 2024, 12:32 • Новости дня
    Российские войска освободили Новотроицкое в ДНР
    Российские войска освободили Новотроицкое в ДНР
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Центр» в результате наступления освободили населенный пункт Новотроицкое в Донецкой народной республики (ДНР), сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Кроме того, они нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, мотопехотной бригад, а также бригад морской пехоты, теробороны и нацполиции Украины около Красноармейска, Зари, Воздвиженки, Дзержинска, Шевченко, Даченского, Новооленовки и Песчаного в ДНР. Отражены 11 контратак вооруженных формирований ВСУ, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Противник потерял более 480 военнослужащих, три боевые машины пехоты, пять бронемашин, пять пикапов, 155-мм польскую самоходную артустановку Krab, 152-мм орудие Д-20, 152-мм гаубицу «Мста-Б» и 122-мм гаубицу Д-30.

    Подразделения группировки «Север» на Харьковском направлении нанесли поражение формированиям механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны рядом с Волчанском и Тихим в Харьковской области, отчитались в Минобороны.

    Противник потерял до 40 военнослужащих, 152-мм орудие Д-20, 152-мм пушку «Гиацинт-С» и две 122-мм гаубицы Д-30. Уничтожены станция РЭБ и склад боеприпасов.

    Между тем подразделения группировки «Запад» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение живой силе и технике танковой, двух механизированных бригад, а также бригад теробороны и нацгвардии возле Куньего, Западного, Двуречной, Глушковки, Петропавловки, Лозовой в Харьковской области, Ямполя и Торского в ДНР. Отражены четыре контратаки вооруженных формирований ВСУ.

    Потери противника при этом составили до 420 военнослужащих, бронетранспортер, британская 155-мм самоходная артустановка Braveheart и 152-мм орудие Д-20. Уничтожены станция РЭБ  «Анклав-Н» и четыре полевых склада с боеприпасами, перечислили в Минобороны.

    В то же время подразделения Южной группировки заняли более выгодные рубежи, нанеся поражение формированиям двух механизированных, мотопехотной, аэромобильной бригад и бригады теробороны в районах Дальнего, Миньковки, Островского, Янтарного, Разлива, Часова Яра и Курахово в ДНР.

    Потери ВСУ при этом составили до 220 военнослужащих, танк, пикап, британская 155-мм гаубица FH-70, американское 105-мм орудие М119 и РЭБ.

    Подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника, нанеся поражение формированиям механизированной, мотопехотной бригад ВСУ и бригады теробороны у Равнополя и Зеленого Поля в ДНР. Отражены две контратаки штурмовых групп противника, сообщил Конашенков.

    Потери ВСУ составили до 170 военнослужащих, танк, американская 155-мм самоходная артустановка Paladin, 152-мм самоходная артиллерийская установка «Акация» и 152-мм орудие Д-20.

    Накануне российские войска освободили Загрызово в Харьковской области и Ивановку в ДНР. Ранее на этой неделе освобождены населенный пункт Гигант и Новый Труд в ДНР, а также ВС РФ освободили Сторожевое.

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    28 декабря 2024, 16:42 • Новости дня
    Зеленский обвинил Словакию в открытии «второго энергетического фронта»

    Зеленский назвал угрозу Словакии прекратить энергопоставки «вторым энергетическим фронтом»

    Зеленский обвинил Словакию в открытии «второго энергетического фронта»
    @ Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Словакия пригрозила прекратить поставки электроэнергии Украине, если будет остановлен транзит российского газа, и назвал такие действия открытием «второго энергетического фронта».

    Он заявил, что данные действия могут привести к конфликту между Словакией и Европейским союзом, пишет РБК.

    «Похоже, [президент Владимир] Путин поручил [словацкому премьеру Роберту] Фицо открыть второй энергетический фронт против Украины за счет интересов Словакии», – считает Зеленский.

    Зеленский сообщил, что потребность в электроэнергии возросла в связи с утратой контроля над Запорожской атомной станцией и атаками на электростанции страны. Он подчеркнул, что хотя полного отключения не произошло, Словакия обеспечивает около 19% импорта электроэнергии, и Украина платит за это 200 млн долларов ежегодно.

    Зеленский обвинил премьера Словакии Роберта Фицо в поддержке России и назвал его позицию аморальной. Президент Украины отметил, что Словакия является частью европейского энергорынка и должна соблюдать общеевропейские нормы.

    Ранее сообщалось, что Словакия может остановить поставки электроэнергии на Украину, если Киев прекратит транзит российского газа через украинскую территорию.

    На Украине заявили, что страна сможет компенсировать потенциальную остановку энергопоставок из Словакии за счет альтернативных источников в ЕС.

    Фицо подчеркнул, что не является слугой украинского лидера Владимира Зеленского и не обязан безвозмездно помогать Украине.

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    29 декабря 2024, 01:25 • Новости дня
    Украина пожаловалась на Словакию в ЕС

    Министр энергетики Украины Галущенко сообщил о жалобе Киева на Фицо в ЕС из-за угрозы остановить поставки электроэнергии

    Украина пожаловалась на Словакию в ЕС
    @ Mykola Tys/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Украина направила письмо энергокомиссару ЕС, Европейскому энергетическому сообществу и Европейской сети системных операторов передачи электроэнергии (ENTSO-Е) из-за угрозы Словакии остановить поставки электроэнергии, сообщило Минэнерго Украины.

    Ведомство сообщило, что украинский министр энергетики Герман Галущенко «уже обратился с письмом к энергокомиссару ЕС, ENTSO-Е и Энергетическому сообществу», передает РИА «Новости».

    Минэнерго Украины заявило, что реализация угрозы со стороны Словакии стала бы «грубым нарушением европейских регуляций».

    Киев при этом заверил, что у Украины имеются способы «заменить этот импорт с другими соседями, готовыми увеличить соответствующие мощности», передает ТАСС.

    Напомним, премьер Словакии Роберт Фицо заявил, что его страна остановит поставки электроэнергии на Украину, если та прекратит транзит российского газа. Зеленский в ответ заявил, что Россия якобы поручила Словакии «открыть второй энергетический фронт против Украины».

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    29 декабря 2024, 12:34 • Новости дня
    Гатилов: Трюк с конференцией по Украине в Швейцарии провалился

    Tекст: Евгения Караваева

    Постпред России при ООН в Женеве Геннадий Гатилов заявил, что организованная в Швейцарии конференция по Украине не учла интересы всех сторон конфликта и не способствовала диалогу, при том, что Россия даже не была приглашена.

    Постоянный представитель России при ООН в Женеве Геннадий Гатилов заявил, что попытка организовать мирную конференцию по Украине в Швейцарии не удалась, передает РИА «Новости».

    Политик отметил, что мероприятие не учитывало интересы всех сторон конфликта, несмотря на заявления Москвы о готовности к переговорам и компромиссам. Швейцария была выбрана для придания конференции нейтрального статуса, но этот ход не оправдался.

    Россия, по словам Гатилова, не получила приглашение на конференцию и даже в случае его получения не согласилась бы участвовать. Представитель России считает, что мероприятие организовали западные страны для склонения стран Мирового большинства к своим ультимативным подходам. Первый саммит по Украине прошел 15-16 июня в швейцарском Бюргенштоке. В нем приняли участие более 90 стран и восемь организаций, однако ряд государств не подписали итоговое коммюнике.

    В Кремле считают, что попытки найти пути выхода из украинского конфликта без участия России нелогичны. Украинская сторона продолжает отказываться от переговоров с Россией, как отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. На Украине законодательно запрещены переговоры с Россией.

    Президент России Владимир Путин ранее предложил мирные инициативы, которые включают прекращение огня после вывода украинских войск из новых российских регионов и отказ Киева от вступления в НАТО. Также в списке условий – демилитаризация, денацификация и снятие санкций против России. Однако после недавнего нападения ВСУ на Курскую область Путин заявил о невозможности переговоров с Украиной. Помощник президента Юрий Ушаков подчеркнул, что предложения Москвы по урегулированию остаются в силе, но пока переговоры с Украиной невозможны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный визит премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля в Швейцарию, запланированный на 16 октября, был отменен по форс-мажорным причинам без уточнения деталей. Министр иностранных дел России Сергей Лавров указал на заявление Зеленского, в котором тот использовал слово из трех букв для обозначения второго мирного саммита по Украине, запланированного Киевом.

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    29 декабря 2024, 10:52 • Новости дня
    ФСБ показала кадры задержания передававшего Киеву фото объектов ТЭК россиянина
    ФСБ показала кадры задержания передававшего Киеву фото объектов ТЭК россиянина
    @ ЦОС ФСБ РФ/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    ФСБ России опубликовала видеоряд с задержанием россиянина, подозреваемого в государственной измене – он передавал фотографии объектов ТЭК украинской разведке.

    ФСБ опубликовала видео задержания, а также видео допроса, на котором задержанный признался в содеянном, передает ТАСС.

    Задержанный признался в том, что в мае текущего года получил задание от украинской военной разведки на сбор информации о нефтебазах в Московской области.

    Он заявил, что 30 июня передал эту информацию украинской стороне для использования против безопасности России. Мужчина осознает, что своими действиями совершил государственную измену.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ФСБ задержала россиянина 1983 года рождения за передачу фотографий объектов топливно-энергетического комплекса Подмосковья военной разведке Украины.

    На этой неделе сотрудники ФСБ задержали 35-летнего жителя Сахалина за шпионаж в пользу Службы безопасности Украины, связанный с поездкой в Белгородскую область для сбора данных о ВС России.

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    28 декабря 2024, 23:46 • Новости дня
    Украинские военные обвинили Киев в «продаже» Донбасса

    Associated Press сообщило о недовольстве украинских военных последствиями вторжения в Курскую область

    Tекст: Антон Антонов

    Украинские военные обвиняют руководство страны в «продаже» Донбасса из-за результатов вторжения в Курскую область, сообщает Associated Press.

    «Все, о чем сейчас могут думать военные, – это то, что Донбасс просто продали, – приводит Associated Press слова командира взвода ВСУ. – По какой цене?»

    На фоне больших потерь в Донбассе некоторые военнослужащие Украины выражают сомнения в том, стоило ли вообще начинать операцию в Курской области. Украинская армия деморализована, опасаясь растущего риска поражения. По сообщениям, у ВСУ практически не осталось возможностей для контратак, а из-за перебоев в связи и неудачно выбранной тактики потери только увеличиваются, передает РИА «Новости».

    Associated Press отмечает, что украинским военным зачастую не удается эвакуировать тела погибших из-за интенсивности боев. Они признают, что не были готовы к такому напору со стороны российских войск. Украинские солдаты не могут покинуть позиции, опасаясь, что российские силы продолжат движение вглубь подконтрольной Киеву территории.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские и западные чиновники выразили опасения, что атака на Курскую область ослабила линию фронта Украины. Министерство обороны России сообщило, что на Курском направлении за все время боевых действий противник потерял более 44,5 тыс. военнослужащих. Американские чиновники считают, что Россия может вытеснить украинские войска из Курской области в ближайшие месяцы.

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    29 декабря 2024, 13:43 • Новости дня
    ВС России отразили три атаки штурмовых групп ВСУ в Курской области
    ВС России отразили три атаки штурмовых групп ВСУ в Курской области
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Север» в ходе наступления нанесли поражение формированиям тяжелой механизированной, четырех механизированных, трех десантно-штурмовых бригад, бригад морской пехоты и теробороны, а также штурмового батальона ВСУ около Дарьино, Куриловки, Леонидови, Локни, Малой Локни, Марьевки, Нижнего Клина, Николаево-Дарьино, Новой Сорочины и Черкасского Поречного. Отражены три атаки штурмовых групп противника, сообщили в Минобороны.

    Ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнем артиллерии поражены живая сила и техника противника возле Александрии, Викторовки, Гуево, Кругленького, Лебедевки, Никольского, Погребков, Русского Поречного, Свердликово, Старой Сорочины, Суджи, а также Беловод, Богдановки, Журавки и Мирополья в Сумской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    За последние сутки потери ВСУ составили до 400 военнослужащих, уничтожены три танка, три боевые машины пехоты, бронетранспортер, три бронемашины, четыре артиллерийских орудия, миномет, 13 расчетов FPV-дронов и станция РЭБ.

    Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 45 220 военнослужащих, 262 танка, 203 машины пехоты, 142 бронетранспортера, 1349 бронемашин, 1231 автомобиль, 336 арторудий, 42 пусковые установки РСЗО, в том числе 11 HIMARS и шесть американских MLRS, 13 пусковых установок ЗРК, семь транспортно-заряжающих машин, 83 станции РЭБ, 13 РЛС контрбатарейной борьбы, четыре РЛС ПВО, 28 единиц инженерной и другой техники, перечислили в Минобороны.

    Накануне сообщалось, что ВСУ за сутки потеряли свыше 250 человек в Курской области.

    На этой неделе Минобороны заявило, что потери противника на Курском направлении за все время боевых действий составили более 44,5 тыс. военнослужащих.

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    29 декабря 2024, 00:26 • Новости дня
    Министр энергетики Украины заявил о готовности страны к прекращению транзита газа из России
    Министр энергетики Украины заявил о готовности страны к прекращению транзита газа из России
    @ Danil Shamkin/Zuma/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Украина завершила подготовку к стабильному газоснабжению потребителей в случае полной остановки транзита российского газа, заявил украинский министр энергетики Герман Галущенко.

    Галущенко заявил, что Украина прошла стресс-тесты газовой системы, чтобы убедиться в возможности поддержания поставок газа потребителям после закрытия транзита, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что транзит газа из России будет прекращен 1 января 2025 года в 08.00 мск. Украинский лидер Владимир Зеленский также сказал, что Украина не будет продолжать транзит российского газа после 31 декабря 2024 года.

    Первыми от решения Киева пострадают Словакия, Австрия, Венгрия и Молдавия. Словакия уже пригрозила Киеву остановкой поставок электричества, если транзит российского топлива будет остановлен.

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    28 декабря 2024, 23:18 • Новости дня
    Шольц рассказал о ноябрьском разговоре с Путиным

    Шольц рассказал, что в ноябрьском разговоре заявил Путину о готовности поддерживать Украину

    Tекст: Антон Антонов

    Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что в ноябрьском разговоре с президентом России Владимиром Путиным подчеркнул готовность продолжать поддержку Украины.

    «Я дал ему понять, что он не может надеяться, что наша поддержка Украины ослабнет», – приводит слова Шольца РИА «Новости» со ссылкой на T-Online.

    Шольц отметил, что поддержка Украины со стороны Германии только в рамках военной помощи оценивается в 28 млрд евро.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ноябре Путин и Шольц впервые за два года провели телефонные переговоры, разговор состоялся по инициативе Берлина. Позже Шольц назвал правильным решение совершить этот звонок и заявил, что хотел бы вновь провести телефонный разговор с президентом России. Путин сообщил, что участники обменялись мнениями, но каждый остался при своем.

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    29 декабря 2024, 02:59 • Новости дня
    Российские войска расширили зону контроля у Великой Новоселки

    Рогов сообщил о расширении зоны контроля российских войск в районе Великой Новоселки

    Российские войска расширили зону контроля у Великой Новоселки
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Российские войска улучшили свои позиции в районе поселка Великая Новоселка на Времевском направлении, сообщил председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

    Рогов сообщил, что ведется работа по «обхвату Великой Новоселки с нескольких сторон». Российские войска смогли «улучшить свои позиции с северной стороны».

    «Также расширили зону контроля западней в районе трассы к Гуляйполю», – приводит слова Рогова РИА «Новости».

    По его словам, у вооруженных сил Украины есть возможность перебрасывать подкрепления и вооружение в поселок только по полям с севера-запада.

    Времевское направление проходит на стыке Запорожской области и ДНР.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Рогов сообщал, что более 100 военных ВСУ попали в окружение южнее Великой Новоселки. Великая Новоселка является ключом для дальнейшего продвижения российских войск в Днепропетровскую область. В Великой Новоселке находится крупный командный и логистический пункт ВСУ.

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