ПВО сбила четыре украинских дрона в трех регионах России

Средства ПВО России уничтожили четыре украинских дрона в Ростовской, Брянской и Орловской областях

Tекст: Вера Басилая

Согласно данным в Telegram-канале Минобороны, российские средства ПВО успешно уничтожили четыре украинских беспилотных летательных аппарата. Операция по нейтрализации дронов проводилась в период с 13.00 до 15.00 по московскому времени.

Два из перехваченных беспилотников были перехвачены над Ростовской областью, по одному дрону были сбиты над Брянской и Орловской областями.

Ранее в Минобороны сообщили , что средства ПВО уничтожили два украинских беспилотника над Ростовской и Брянской областями в течение двадцати минут.

До этого российская ПВО за ночь уничтожила два украинских беспилотника над Крымом.