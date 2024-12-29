Система ПВО сбила два дрона над Ростовской и Брянской областями

Tекст: Александра Юдина

В Telegram-канале ведомства указано, что два украинских беспилотных летательных аппарата были уничтожены средствами противовоздушной обороны над территориями Ростовской и Брянской областей.

В сообщении указано, что инцидент произошел в период с 11.50 до 12.10 по московскому времени.

Как писала газета ВЗГЛЯД, российская ПВО за ночь уничтожила два украинских беспилотника над Крымом.