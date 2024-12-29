Хочется надеяться, что военным преступникам и отдающим преступные приказы главарям киевского режима, включая самых высокопоставленных, уготована та же участь, что и Дудаеву, Масхадову, Басаеву и Радуеву.15 комментариев
Украинский дрон повредил постройки локомотивного депо в Ростовской области
Слюсарь сообщил о повреждении дроном ВСУ постройки депо в Сальске в Ростовской области
В результате атаки дрона повреждены постройки в локомотивном депо в Сальске, никто не пострадал, сообщил врио главы Ростовской области Юрий Слюсарь.
Слюсарь сообщил в своем Telegram-канале, что в городе Сальске Ростовской области дрон атаковал локомотивное депо, в результате чего постройки на его территории получили незначительные повреждения. В частности, выбиты стекла. По предварительным данным, инцидент обошелся без пострадавших среди людей.
Врио главы региона Юрий Слюсарь отметил, что возгорания на месте падения дрона не произошло. На место происшествия выехали дежурные службы для проведения необходимых действий и оценки ситуации.
Ранее системы ПВО России успешно перехватили и сбили четыре украинских беспилотника в трех регионах страны: два в Ростовской области и по одному в Брянской и Орловской областях.
Также сообщалось, что средства ПВО уничтожили два украинских беспилотника над Ростовской и Брянской областями в течение двадцати минут.