Лавров назвал условия для переговоров по урегулированию ситуации вокруг Украины

Лавров заявил о необходимости учитывать реальную ситуацию «на земле» при обсуждении урегулирования кризиса на Украине

Tекст: Антон Антонов

«Судя по тому, что мы видим и читаем, Киев и Запад начали обсуждать возможность некоего прекращения огня и перемирия, чтобы получить передышку и во время нее повысить военный потенциал ВСУ, а затем возобновить усилия по нанесению России «стратегического поражения», – заявил министр.

Лавров подчеркнул, что такой путь является тупиковым. Российские подходы к урегулированию конфликта, озвученные президентом России Владимиром Путиным, включают принятие обязательств по правам русскоязычных граждан и признание территориальных реалий. Министр подчеркнул, что только выполнение этих предложений позволит достичь долгосрочных и справедливых договоренностей, передает РИА «Новости».

Также речь идет о «демилитаризации и денацификации Украины, обеспечении ее внеблокового, нейтрального и безъядерного статуса, устранении долговременных угроз безопасности России, исходящих с западного направления, включая экспансию НАТО»

«Мы готовы к переговорам, но они должны быть нацелены на устранение первопричин украинского кризиса и учитывать реальную ситуацию «на земле», – сказал Лавров.

Лавров отметил, что у США есть рычаги для начала переговоров по Украине. Он подчеркнул, что Вашингтон мог бы прекратить поставки оружия Киеву и возобновить переговорный процесс, если бы действительно хотел положить конец конфликту.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин заявил, что Москва стремится к завершению конфликта на Украине. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что траектория мирного процесса по украинскому кризису не нащупывается из-за позиции киевского режима.