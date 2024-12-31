Российские военные отразили атаку беспилотников у Севастополя

Военные отразили атаку беспилотников ВСУ у Севастополя, уничтожив надводный катер

Tекст: Денис Тельманов

Российские военные отразили попытку атаки Вооруженных сил Украины с использованием надводных беспилотников около Севастополя, передает ТАСС. Согласно сообщению губернатора Севастополя Михаила Развожаева в его телеграм-канале, был уничтожен один безэкипажный катер, который пытались использовать для атаки.



Развожаев добавил, что в результате боевых действий военные сбили несколько воздушных целей над морем. Он подчеркнул, что все городские службы приведены в состояние боевой готовности и работают в усиленном режиме.

Ранее глава города сообщал об успешной работе средств противовоздушной обороны, которые уничтожили два беспилотных летательных аппарата самолетного типа над Черным морем. Эти меры были приняты для обеспечения безопасности региона в условиях повышенной угрозы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, силы противовоздушной обороны Севастополя перехватили два беспилотных летательных аппарата над акваторией Черного моря, предотвратив возможные угрозы, сообщалось, что силы ПВО сбили беспилотный летательный аппарат ВСУ в Орловской области, жертв и разрушений не зафиксировано, уточнял губернатор региона, и в результате атаки украинского беспилотника пострадал водитель грузового автомобиля, о чем сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.