Новые регионы превращаются в витрину, показывающую, как может выглядеть жизнь территорий, которые некогда входили в состав Украины. Это все очень контрастирует с тем, что происходит на Украине. И этого боится Зеленский.6 комментариев
В Севастополе уничтожены четыре воздушные цели и два безэкипажных катера
Развожаев: Севастополь отразил ночную атаку, сбито шесть целей
Военные в Севастополе успешно отразили атаку украинских сил, сбив несколько воздушных целей, сообщил губернатор Михаил Развожаев.
Развожаев в своем Telegram-канале сообщил, что российские военные успешно отразили ночную атаку украинских сил. По предварительным данным, военные сбили четыре воздушных цели над морем и два беспилотных катера вблизи берега.
Все городские службы работают в усиленном режиме, добавил глава Севастополя.
Напомним, российские военные отразили попытку атаки надводных беспилотников ВСУ около Севастополя, уничтожив один из катеров; а силы противовоздушной обороны Севастополя перехватили два беспилотных летательных аппарата над акваторией Черного моря.
Сообщалось, что морской пассажирский транспорт в Севастополе временно прекратил движение.