Российские войска за год освободили 214 населенных пунктов в зоне СВО

Tекст: Валерия Городецкая

В январе российские силы освободили Веселое в ДНР, а также Крахмальное и Табаевку на Купянском направлении, передает РИА «Новости» со ссылкой на данные Минобороны.

В феврале под контроль ВС России перешли Авдеевка, Северное, Ласточкино и другие. Март отмечен освобождением Невельского и Мирного, а апрель – Водяного и Первомайского.

В мае было освобождено 27 населенных пунктов, включая Клещеевку и Бердычи в ДНР, а также стратегически важное Работино в Запорожской области. В июне добавились Уманское и Артемовка, а в июле – Чигари и Урожайное. Август принес освобождение Артемово и Новгородского.

Август и сентябрь стали месяцами наиболее активных боевых действий. В августе удалось освободить 19 населенных пунктов, включая стратегически важные населенные пункты Артемово и Новгородское. В сентябре был достигнут самый высокий результат – 36 населенных пунктов.

К декабрю российские войска продолжили наступление, взяв под контроль более 30 населенных пунктов, в том числе в ДНР, Запорожской области и Курской области.

Ранее военный эксперт и подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что в 2024 году наступил существенный перелом в пользу ВС России в специальной военной операции.

Военный аналитик, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко отметил, что Вооруженные силы России в 2024 году добились значительных успехов на линии боевого соприкосновения в рамках специальной военной операции.